Life

Cirrus Rally - Καστελλόριζο: Άναψαν τα φώτα στο αεροδρόμιο μετά απο χρόνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροδρόμιο του Καστελλόριζου υποδέχτηκε τα αεροπλάνα που συμμετείχαν στο European Cirrus Rally 2021.



Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι στις 5 Οκτωβρίου τα αεροπλάνα που συμμετείχαν στο European Cirrus Rally 2021 έφτασαν στον Δημοτικό Αερολιμένα Καστελλόριζου, όπου πραγματοποιήθηκε καλωσόρισμα από τους Τοπικούς Φορείς, την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων και τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κ. Γεώργιο Δριτσάκο.

Στα πλαίσια του European Cirrus Rally 2021, που έχει σαν στόχο την διάδοση και ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού στην Ελλάδα, 11 αεροσκάφη τύπου Cirrus SR22 από όλη την Ευρώπη και τα πληρώματα τους αφίχθησαν στη χώρα μας και συγκεκριμένα στα Ιωάννινα, την Σύρο και το Καστελλόριζο.

Με αφορμή την εκδήλωση άναψαν και πάλι μετά από πολλά χρόνια τα φώτα στο ακριτικό αεροδρόμιο του Καστελλόριζου κατά την διάρκεια της νύχτας και η πίστα ήταν ορατή ακόμα και από διερχόμενα αεροπλάνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

F1: Ο Μπότας νικητής στην Τουρκία

Εντίθ Πιάφ: Η πολυτάραχη ζωή, ο έρωτας με τον Χορν και ο γάμος με Έλληνα