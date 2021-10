Κοινωνία

Meteo - “Αθηνά”: τοπικά ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική (χάρτες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και που ανά την Ελλάδα θα ενσκήψει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία, που έχει “σαρώσει” πολλές περιοχές. Αναλυτική πρόγνωση με χάρτες.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται, σύμφωνα με το meteo, τα ξημερώματα και τις πρώτες πρωινές ώρες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία (γενικά δυτική Στερεά), δυτική και νότια Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Κεντρική και δυτική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής τους νομούς), ανατολική Μακεδονία - Θράκη, βόρειο Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες (κυρίως παραθαλάσσια). Τις προμεσημβρινές ώρες ο καιρός θα επιδεινωθεί και στη Στερεά κυρίως την ανατολική (συμπεριλαμβανομένης Αττικής και Εύβοιας) και την ανατολική Πελοπόννησο. Ενώ τα φαινόμενα σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία θα είναι έντονα και πιθανός τοπικά να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα τοπικά. Τις απογευματινές - βραδινές ώρες, μετατόπιση των αξιόλογων βροχοπτώσεων βόρειοανατολικά. Διατήρηση των φαινομένων σε ανατολικά ηπειρωτικά και δυτική Ελλάδα. Εκ νέου ισχυρά φαινόμενα προς τα μεσάνυχτα και από τα βόρειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο, στο κέντρο-νότιο Αιγαίο νότιοι έως 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα στα νότια νησιωτικά τμήματα περί των 30 βαθμών Κελσίου και στα υπόλοιπα από 17-24 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο στην Αττική

Αττική: Νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες το ξημέρωμα ( τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο θα είναι ισχυρά, με έμφαση τα παραθαλάσσια και πέριξ περιοχές αυτών). Επιδείνωση των καιρικών συνθηκών τις προμεσημβρινές, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες φαινόμενα που σε τοπικά πάντα επίπεδο ενδέχεται να είναι ισχυρά. Μερική βελτίωση τις μεσημβρινές και πρώτες απόγευματινές. Εκ νέου κλείσιμο του καιρού το βράδυ με ασθενέστερα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Από τα ξημερώματα νεφώσεις με σποραδικές βροχές και στα παραθαλάσσια καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο νομό αλλά και παροδικά στη πόλη θα είναι τοπικά έντονα και θα συνοδεύονται πιθανόν από τοπικές χαλαζοπτώσεις, μεγάλες ραγδαιότητες ή και ριπιαίους ανέμους. Μέσα στην ημέρα θα υπάρξει μερική εξασθένηση των φαινομένων στα βόρεια, σε πιο σταθερό τέμπο στα νότια του νομού. Από το απόγευμα εκ νέου μέτριας έως ισχυρής έντασης φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως 4 μποφόρ, στη συνέχεια μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ηράκλειο: Πήραν 20000 ευρώ από σπίτι - Η ανακαίνιση, η κλοπή και η εξιχνίαση