Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: Η Εθνική στην Σουηδία για τον “τελικό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εθνική θα τα παίξει όλα για όλα απέναντι στους Σουηδούς.

Στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, την Στοκχόλμη, βρίσκεται από την Κυριακή (10/10) η αποστολή της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, όπου την Τρίτη (12/10) θα αντιμετωπίσει τους Σκανδιναβούς στο «Friends Arena», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2022.

Μετά το σημαντικό «διπλό» στο Μπατούμι επί της Γεωργίας (2-0) το βράδυ του Σαββάτου (09/10), η αποστολή της «γαλανόλευκης» πέταξε απευθείας για την Στοκχόλμη, όπου το μετά από 48 ώρες θα τα παίξει όλα για όλα απέναντι στους Σουηδούς, σε ματς που θα κρίνει εν πολλοίς και την δεύτερη θέση του 2ου ομίλου των προκριματικών.

Η Ελλάδα μετά τη νίκη επί των Γεωργιανών βρίσκεται στο -3 από την Σουηδία, η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στο Κόσοβο (3-0) και μεθαύριο θα παίξει για δύο αποτελέσματα, σε αντίθεση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που δεν έχει άλλη επιλογή από τη νίκη εάν θέλει να ελπίζει βάσιμα στην κατάκτηση της 2ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Αθηνά”: βροχές και ισχυρές καταιγίδες την Δευτέρα

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 173 σημεία

Ισχυρός σεισμός στη Χαβάη