Φθιώτιδα: συνελήφθη ο ο δολοφόνος με τον μπαλτά

Που εντοπίστηκε να κρύβεται ο δράστης, μερικά 24ωρα μετά από τον φόνο. Τι είπε στους αστυνομικούς.



Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (9/10), ο καθ’ ομολογία δράστης του φρικτού εγκλήματος που συγκλόνισε την περασμένη Πέμπτη την τοπική κοινωνία του Μοδίου Φθιώτιδας.

Για τη δολοφονία του νεαρού Πακιστανού μέσα στο χώρο που διέμενε, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, ένας 37χρονος ομοεθνής του θύματος που έμενε επίσης στην ίδια παράγκα.

Από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της ΥΑ Λαμίας, ξημερώματα της Πέμπτης, γύρω στις 05:30’ ο 37χρονος χτύπησε με μπαλτά στο κεφάλι την ώρα που κοιμόταν, τον συγκάτοικο του και εξαφανίστηκε. Είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ παρεξήγηση μεταξύ των δύο ανδρών για οικονομικές διαφορές, πιθανότατα για τα μεροκάματα και ο 37χρονος δράστης περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να τον σκοτώσει.

Τις εικόνες που ακολούθησαν, περιέγραψαν στους αστυνομικούς οι άλλοι πέντε ομοεθνείς τους που διέμεναν στην ίδια καλύβα, που «έδειξαν» και το δράστη στους αστυνομικούς. Όλοι τους συνελήφθησαν για παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής τους στη χώρα μας, όπως και ο θύτης αλλά και το θύμα.

Ο τελευταίος είχε βρεθεί βαριά χτυπημένος με ανοιγμένο κεφάλι από τους αστυνομικούς και είχε μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας και ακολούθως διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, οπού τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Μετά από έρευνες των αστυνομικών ο 37χρονος εντοπίστηκε να κρύβεται σε οικίσκο γεώτρησης, στην περιοχή του Μοδίου, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς, το σημείο απόρριψης του όπλου του εγκλήματος σε οικόπεδο εγκαταλελειμμένης οικίας, όπου ανευρέθη και κατασχέθηκε.

Ο δράστης του φονικού αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

