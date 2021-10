Αθλητικά

Κολοσσός - Απόλλων Πάτρας: Πρώτη νίκη για τους Ροδίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κολοσσός κατάφερε να φτάσει στο πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στη Βasket League, αφού επικράτησε του Απόλλωνα Πάτρας.



Την πρώτη του νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League, πανηγύρισε στη Ρόδο ο Κολοσσός. Οι «Θαλασσί» επικράτησαν άνετα με 73-56 του Απόλλωνα Πατρών, για την 2η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στην πρώτη ήττα τους. Το κομμάτι της δημιουργίας (22 ασίστ έναντι 9 του Απόλλωνα) και το ξέσπασμα της τέταρτης περιόδου, όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 20-4 μέχρι το τελικό 73-56, έκανε τη διαφορά για τον Κολοσσό, ο οποίος μετέτρεψε σε... περίπατο έναν αγώνα που μέχρι το 30΄ ήταν ντέρμπι (53-52). Κορυφαίος των νικητών ο Γουίλιαμς με 19 πόντους και 5/9 τρίποντα, ενώ εξαιρετική δουλειά στο μάζεμα των ριμπάουντ έκανε ο Τιλί με 14. Από τον Απόλλωνα ξεχώρισε ο Κόουλμαν με 16 πόντους. Τα δεκάλεπτα: 21-25, 30-37, 53-52, 73-56 Οι συνθέσεις: ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καντζούρης): Μομίροβ 2, Γουίλιαμς 19 (5), Μίλερ 8, Τιλί 5, Ποτ 11 (1), Ξανθόπουλος, Μέσιτσεκ 13 (2), Μαργαρίτης 9 (1), Χατζηδάκης 2, Σλαφτσάκης 4. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Βετούλας): Κόουλμαν 16 (2), Τσαλμπούρης 14 (1), Δίπλαρος 6 (2), Ντέιβις 13 (3), Τόμας, Μπέρφιλντ 4, Τσιακμάς, Διαμαντάκος 3, Μολφέτας.