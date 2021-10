Αθλητικά

Το Περιστέρι “εκτέλεσε” τον Ηρακλή από το τρίποντο

Το Περιστέρι κέρδισε, για τη 2η αγωνιστική της Basket League, τον «Γηραιό» και κατέκτησε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα.



Είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, βρέθηκε λίγο πριν το φινάλε με την πλάτη στον τοίχο, το Περιστέρι, εν τέλει, κατάφερε να φύγει αλώβητο σήμερα από το Ιβανώφειο, απέναντι στον Ηρακλή. Κέρδισε, για τη 2η αγωνιστική της Basket League, τον «Γηραιό» με 79-76 και κατέκτησε το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα μετά την εντός έδρας ήττα του στην πρεμιέρα από τον Προμηθέα. Πρώτη ήττα ήταν για τους Θεσσαλονικείς στην Α1, καθώς στην πρώτη αγωνιστική της σεζόν, την περασμένη εβδομάδα, είχαν το ρεπό τους.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Ιαν Μίλερ (20π., 3 ασ., 2 κλ), Τεράν Πέτεγουεϊ (14π., 2 ασ., 2 κλ., 1 κοψ.). Ξεχώρισε για τους «κυανόλευκους» ο Τόνι Ντάγκλας (27π., 5 ασ., 6 κλ.). Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι ο Γιάννης Κουζέλογλου (10π., 13 ριμπ.)

Θεατής της αναμέτρησης ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή, ο Τράβις Ντάνιελς, ενώ πριν το τζάμπολ τηρήθηκε ενός λεπτού στη μνήμη του Ντούσαν Ιβκοβιτς.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στη διάρκεια του οποίου οι ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι, το Περιστέρι πιέζοντας αμυντικά και με κινητήριους μοχλούς τους Μίλερ, Κατσίβελη, Μορέιρα έτρεξε σερί 9-0 και βρέθηκε στο 13’ στο +8 (το 20-19 για τους γηπεδούχους μετατράπηκε σε 20-28).

Η αμυντική και επιθετική δράση του Ντάγκλας (είχε στο ημίχρονο 14 πόντους, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα) και η βοήθεια από τον Κουζέλογλου (10 πόντοι, 8 ριμπάουντ στο πρώτο μισό του ματς), επέτρεψαν στον Ηρακλή να αντιδράσει, να μειώσει αρχικά στο δίποντο (16’ 31-33) και να φέρει τη μάχη στα ίσια (40-40), με την έναρξη της τρίτης περιόδου.

Το Περιστέρι έβγαλε ενέργεια και ταχύτητα, με συνέπεια να «απαντήσει» με επιμέρους 11-2 και να αποκτήσει «αέρα» 9 πόντων στο 24’ (42-51). Διαφορά που συντήρησε γύρω από το ίδιο επίπεδο ως το 29’, έχοντας εκτελεστή από τα 6.75 τον Πέτεγουεϊ (47-56, 53-61).

Με τρίποντες «βόμβες» στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου (Ντάγκλας, Παπαδάκης για τον Ηρακλή και ο Μωραϊτης για το Περιστέρι), το σκορ στο 30’ διαμορφώθηκε στο 61-64.

Χρειάστηκε να περάσει ενάμισι λεπτό για να επιτευχθούν πόντοι στην τελευταία περίοδο. Προέκυψαν αυτοί με 2/2 βολές από τον Μορέιρα, που έστειλαν το Περιστέρι στο +5 (61-66).

Λάθη για αμφότερες τις ομάδες και επιθετική δυστοκία, κυρίως για τον Ηρακλή, συνέδεσαν το σκηνικό στα λεπτά που ακολούθησαν. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κρατήσουν το σκορ υπέρ τους μέχρι το 36’ (65-70), χρονικό σημείο που ο «Γηραιός» με σερί 6-0 (Ντάγκλας, Λιντς) πήρε τα ηνία στο ματς (71-70). Ενα τρίποντο από τον Μίλερ και δύο από τον ΜακΚρί στα 16’’ πριν τη λήξη- την ίδια ώρα που ο Ηρακλής μετά από συνεχή άστοχα τρίποντα βρήκε στόχο από τα 6.75 με τον Τέιλορ- έδωσαν προβάδισμα 5 πόντων στο Περιστέρι (74-79).

Ο Ντάγκλας, στη συνέχεια, με δίποντο έκανε το 76-79, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό σκορ, καθώς στα τελευταία 10’’ του ματς ο Κατσίβελης είχε 0/2 βολές και ο «Γηραιός» δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 38-39, 61-64, 76-79

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Θανάσης Σκουρτόπουλος): Γούλριτζ 1, Αγραβάνης 5 (1), Κουζέλογλου 10 (1), Ντάγκλας 27 (3), Λιντς 8, Σκορδίλης 6, Τέιλορ 11 (2), Χαριτόπουλος, Τέρνερ 2, Παπαδάκης 6 (2)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 14 (2), Χρυσικόπουλος 4, Κατσίβελης 11 (2), Μπράουν 7, Μίλερ 20 (2), ΜαΚκρί 8 (2) Μορέιρα 10, Μωραϊτης 5 (1), Σαλούστρος

