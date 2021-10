Κόσμος

Αλβανία: Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας αυτοκτόνησε σύμφωνα με την Εισαγγελία

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το πόρισμα, γύρω από τον θάνατο του Έλληνα κατοίκου του μειονοτικού χωριού Βουλιαράτες, στην Βόρεια Ήπειρο.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Σοκ προκαλεί το πόρισμα των Αλβανών εισαγγελέων, για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα σύμφωνα με όσα βλέπουν το φώς της στην Αλβανία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αλβανικού τύπου που επικαλούνται πληροφορίες, η εισαγγελική έρευνα για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα περατώθηκε και το πόρισμά της είναι ότι ο Κατσίφας αυτοκτόνησε. Ανεπίσημες πηγές, που επικαλούνται τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η ακρόαση για τον τερματισμό της έρευνας πραγματοποιήθηκε από την δικαστή, Σουέλα Ντάσι. Σε αυτή τη διαδικασία ήταν παρόντες και οι συγγενείς του θύματος, οι οποίοι ζήτησαν να ενημερωθούν για τις ανακριτικές πράξεις, δηλαδή την ιατροδικαστική εξέταση και τη βαλλιστική του όπλου.

Οι αλβανικές αρχές, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, υποστηρίζουν ότι ο Κωσταντίνος Κατσίφας, στις 28 Οκτωβρίου του 2018, αυτοκτόνησε με το όπλο του, ενώ ήταν περικυκλωμένος από κομάντος αστυνομικούς της RENEA, στο βουνό πάνω από το Βουλιαράτι όπου κρύφτηκε για αρκετές ώρες.

Αλλά επειδή οι συγγενείς του Κατσίφα δεν είχαν ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της δίκης για το περιεχόμενο του φακέλου, η δικαστής της υπόθεσης, Σουέλα Ντάσι, διέταξε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αργυρόκαστρου να αποσύρει τον φάκελο για να υποβάλει αντίγραφο των ανακριτικών πράξεων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα μέλη της οικογένειας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση των ισχυρισμών της Εισαγγελίας.

Χρειάστηκαν τρία χρόνια οι αλβανικές αρχές για να αποφασίσουν εν κρυπτώ ότι η δολοφονία Κατσίφα δεν συνέβη ποτέ.





