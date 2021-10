Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: “αγωνία” για την απολογία της κατηγορούμενης (βίντεο)

Τι λέει ο Απόστολος Λύτρας για την Ιωάννα Παλιοσπύρου και τα σημεία στα οποία η κατηγορούμενη θα κληθεί να δώσει πειστικές εξηγήσεις, ενώπιον του δικαστηρίου.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τους λόγους για τους οποίους έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο της Ιωάννας Παλιοσπύρου θα πρέπει να εξηγήσει στο δικαστήριο η κατηγορούμενη, μέσα στην εβδομάδα. Η γυναίκα που κάθεται στο εδώλιο, θα κληθεί να απαντήσει, μεταξύ άλλων, πως προμηθεύτηκε την καυστική ουσία, αλλά και αν είχε συνεργούς.

Όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος του θύματος της επίθεσης, «η απολογία της θα πρέπει να έχει κάποια σχέση με το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Το αποδεικτικό υλικό που υπάρχει στη δικογραφία είναι συγκεκριμένο. Οπότε, θεωρώ ότι αν προσπαθήσει να πει κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι θα πέσει στο κενό, διότι αυτά που θα πει θα πρέπει και να αποδεικνύονται».

Η κατηγορούμενη αναμένεται να ερωτηθεί και για το αν παρακολουθούσε την Ιωάννα Παλιοσπύρου και αν σχεδίαζε κάτι μετά από την επίθεση.

Ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, λέει στον ΑΝΤ1, «έχει μία ειρωνεία, πραγματικά, νομίζοντας ότι αυτό που έχει κάνει δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, σε αντίθετη περίπτωση με όλους τους μάρτυρες οι οποίοι έχουν εξεταστεί, με τους γιατρούς, που όλοι έχουν αναφερθεί ότι πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει την Ιωάννα».

Σοκ προκαλούν οι θερμοκρασίες που αναπτυχθήκαν στο κορμί της Ιωάννας Παλιοσπύρου, όταν έπεσε επάνω της το βιτριόλι, σύμφωνα με ειδικούς που στάθηκαν στο πλευρό της, μετά από την επίθεση.

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο και δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέτρος Δημοβέλης, επικεφαλής του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Metropolitan, «η θερμότητα που αναπτύχθηκε πάνω στην Ιωάννα, άγγιζε τους 400 βαθμούς Κελσίου».

Μετά την απολογία της κατηγορούμενης, θα ακολουθήσει η πρόταση του Εισαγγελέα.

