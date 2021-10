Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Γιαννίκης νέος προπονητής της Ένωσης

Ο Αργύρης Γιαννίκης είναι και με τη... βούλα ο νέος προπονητής της ΑΕΚ. Οι πρώτες δηλώσεις του.



Ο Αργύρης Γιαννίκης είναι και με τη... βούλα απ’ το απόγευμα της Κυριακής (10/10) ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την πρόσληψή του, με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2022 και οψιόν επέκτασης για άλλα δύο χρόνια.

Ο ομογενής τεχνικός, που είχε μία αξιόλογη πορεία πέρσι στον πάγκο του ΠΑΣ Γιάννινα, διαδέχεται τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς και από τη Δευτέρα (11/10) θα πιάσει... δουλειά στα Σπάτα μαζί με τους συνεργάτες του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων»:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή, Αργύρη Γιαννίκη. Ο ομογενής τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2022, με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσής του έως το καλοκαίρι του 2024.

Ο Αργύρης Γιαννίκης γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 1980 στην Νυρεμβέργη της Γερμανίας. Σπούδασε προπονητική στη φημισμένη σχολή της Κολωνίας, ενώ είναι κάτοχος του διπλώματος UEFA Pro. Λόγω ενός τραυματισμού, ολοκλήρωσε πρόωρα στις Ακαδημίες της Καρλσρούης την ποδοσφαιρική του καριέρα και ασχολήθηκε με την προπονητική ξεκινώντας το 2003 στις Ακαδημίες της Μανχάιμ.

Συνέχισε το 2007 στην Ακαδημία της Καρλσρούης στην οποία εργάστηκε ως βοηθός προπονητή, ως πρώτος προπονητής, αλλά και ως υπεύθυνος των τμημάτων υποδομής της γερμανικής ομάδας.

Από το 2012 έως το 2016 εργάστηκε στην πρώτη ομάδα της Καρλσρούης ως βοηθός του Μάρκους Καουζίνσκι, τον οποίο ακολούθησε και στην Ίνγκολσταντ, στην Μπουντεσλίγκα.Το 2017 ανέλαβε την Ροτ-Βάις Έσσεν ως πρώτος προπονητής και την επόμενη χρονιά ακολούθησε η ΒΦΡ Άαλεν.

Τον Ιούνιο του 2019 αποφάσισε να εργαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποδεχόμενος την πρόταση του ΠΑΣ Γιάννινα. Την ίδια σεζόν (2019-20) οδήγησε την ομάδα της Ηπείρου στην επιστροφή της στην Super League, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ την επόμενη χρονιά έφτασε με τον ΠΑΣ έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και τερμάτισε στην 9η θέση του πρωταθλήματος.

Κόουτς, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα μεγάλη πρόκληση της προπονητικής σου καριέρας!».

Οι πρώτες δηλώσεις του Αργύρη Γιαννίκη

Τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ΑΕΚ έκανε ο Αργύρης Γιαννίκης. Μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube ο 41χρονος προπονητής είπε:

«Σίγουρα είναι μία μεγάλη πρόκληση. Αλλά γνωρίζω πολύ καλά πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη που αναλαμβάνω και βρίσκομαι εδώ για σκληρή δουλειά, τίτλους και καλό ποδόσφαιρο.

Ευχαριστώ τον κύριο Μελισσανίδη και όλα τα στελέχη της διοίκησης για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου και το team μου.

Πιστεύω ότι με την ΑΕΚ έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες. Έχω πολλά να δώσω και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία.

Ο στόχος μας είναι να εμπιστευτούμε ένα πλάνο και γρήγορα να γίνουμε μία ομάδα που θα πιστεύει ότι μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα. Βασικά στοιχεία του ποδοσφαίρου μου είναι η ταχύτατη ανάπτυξη του παιχνιδιού άμεσο pressing χάνοντας την μπάλα. Όλα αυτά βέβαια θέλουν δουλειά αλλά είμαι αισιόδοξος ότι γρήγορα θα έχουμε και την ανάλογη εικόνα.

Η μοναδική υπόσχεση που μπορώ να δώσω στον κόσμο της ΑΕΚ είναι πάρα πάρα πολλή δουλειά!».

