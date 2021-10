Κοινωνία

Κακοκαιρία “Αθηνά” – Πυροσβεστική: Εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια

Κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων δέχτηκε η Πυροσβεστική, καθώς η κακοκαιρία Αθηνά προκάλεσε πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές.



Πάνω από 160 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι τις 20.30 το απόγευμα, για βοήθεια από πολίτες από όλη την χώρα, για προβλήματα που προκλήθηκαν από το πέρασμα της κακoκαιρίας «Αθηνά» .

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

"Μετά την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων σε περιοχές της Επικράτειας, από Ω/04:00/10-10-2021, έως Ω/20:30/10-10-2021, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 165 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 145 περιπτώσεις, εκ των οποίων σε 26 για αντλήσεις υδάτων και σε 119 για κοπές δέντρων.

Πιο αναλυτικά:

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δέχτηκε 11 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στις περιοχές Ψαροπούλι και Αγία Άννα στην Εύβοια.

δέχτηκε 11 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στις περιοχές Ψαροπούλι και Αγία Άννα στην Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δέχτηκε 16 κλήσεις εκ των οποίων 12 για αντλήσεις υδάτων και 4 για κοπές δέντρων.

δέχτηκε 16 κλήσεις εκ των οποίων 12 για αντλήσεις υδάτων και 4 για κοπές δέντρων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δέχτηκε 26 κλήσεις εκ των οποίων 3 για αντλήσεις υδάτων και 23 για κοπές δέντρων.

δέχτηκε 26 κλήσεις εκ των οποίων 3 για αντλήσεις υδάτων και 23 για κοπές δέντρων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δέχτηκε 72 κλήσεις, για κοπές δέντρων στις περιοχές: Καλαμάτα, Τριφυλία, Οιχαλία, Πύλο, Μεσσήνη, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Άργος και Κόρινθο.

δέχτηκε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Άργος και Κόρινθο. Οι Περιφέρειες, Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων δέχτηκαν 20 κλήσεις για κοπές δέντρων.

Παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εξελιχθούν τα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφ’ όσον απαιτηθεί, με διασπορά του προσωπικού και των οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών."









