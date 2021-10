Αθλητικά

Λαύριο - Ολυμπιακός: “Ερυθρόλευκη” νίκη με 100αρα

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν την ομάδα του Χρήστου Σερέλη, για την 2η αγωνιστική της Basket League.



Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε και στο Λαύριο την εξαιρετική περίοδο φόρμας που διανύει, διευρύνοντας σε 4-0 το εφετινό αήττητο του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 108-72 την ομάδα του Χρήστου Σερέλη, για την 2η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, γράφοντας το «δύο στα δύο» στο πρωτάθλημα και σημειώνοντας ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα δεκάλεπτο, το τρίτο (39-13). Στον αντίποδα, το Λαύριο υπέστη την πρώτη ήττα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν την άμυνά τους στη δεύτερη περίοδο, κρατώντας τους γηπεδούχους κάτω από τους 20 πόντους (38-49 στο 20΄), ενώ στην τρίτη έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ και στην επίθεση. Μέσα σε ένα εκκωφαντικό οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός, έχοντας κόψει τη δημιουργία των αντιπάλων, έτρεξε επιμέρους σκορ 8-31(!), γράφοντας στον φωτεινό πίνακα το 46-80 στο 28΄, μετά από τρίποντο του Λαρεντζάκη. Οι «μεταλλωρύχοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά ο επιθετικός πλουραλισμός των «ερυθρόλευκων» ήταν... ακόρεστος, με τους Πειραιώτες να μην αγχώνονται μέχρι το τελικό 72-108.

Από τον Ολυμπιακό που σκόραραν και οι 12 της αποστολής, ξεχώρισε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 22 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Τόμας Ουόκαπ (10π.), Μουσταφά Φαλ (12π.), Σάσα Βεζένκοφ (11π.) και Γιώργος Πρίντεζης (11π.). Από το Λαύριο των 15 λαθών και των μόλις 3 εύστοχων προσπαθειών σε 22 σουτ από τα 6.75, ξεχώρισε ο Μάρκους Λιούις με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-29, 38-49, 51-88, 72-108

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Λούις 17 (2), Κάρτερ 11 (1), Μουράτος 10, Κακλαμανάκης 8, Γκόινς 2, Μπλερ, Σμιθ 8 (1), Αμίνου 8, Πιλάβιος, Περσίδης 4, Γερομιχαλός 2, Βουλγαρόπουλος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10, Ντόρσεϊ 22 (4), Φαλ 12, Βεζένκοφ 11 (1), Παπανικολάου 7 (1), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 8 (2), Σλούκας 9 (1), Μάρτιν 3, Πρίντεζης 11 (1), Ζαν-Σαρλ 7 (1), ΜακΚίσικ 6 (1).

