Κρήτη: γιατρός - επιδειξίας ήταν γυμνός στο ασανσέρ!

Σε κατάσταση σοκ η γυναίκα που τον είδε, ενημέρωσε την Αστυνομία που τον συνέλαβε.

Προ εκπλήξεως βρέθηκε μια νεαρή γυναίκα στην Κρήτη, όταν, ανοίγοντας την πόρτα του ασανσέρ μιας πολυκατοικίας, αντίκρυσε γυμνό έναν άνδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στον Άγιο Νικόλαο και ο επιδειξίας είναι γιατρός της περιοχής.

Μάλιστα ο ίδιος, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, αφού υπήρχαν καταγγελίες ότι προχωρούσε σε πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ασθενών, τους οποίους εξέταζε.

Το Σάββατο, η γυναίκα η οποία μένει στο εξωτερικό, επισκέφθηκε μια πολυκατοικία στην οποία μένουν συγγενείς της. Ανοίγοντας την πόρτα του ασανσέρ, αντίκρυσε τον άνδρα γυμνό και ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

Ο ίδιος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

creta24.gr

