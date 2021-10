Παράξενα

Κορονοπάρτι με 100 άτομα και... πρόστιμο 50000 ευρώ!

Ακριβά πλήρωσε μια 46χρονη το κορονοπάρτι που διοργανώθηκε με συμμετοχή τριψήφιου αριθμού ατόμων, παραβιάζοντας μέτρα για την πανδημία.



Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος μίας 46χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη η οποία φέρεται ότι νοίκιασε ιδιωτικό, μη επαγγελματικό χώρο στο Μεσημέρι για την οργάνωση κορονοπάρτι με τη συμμετοχή 100 ατόμων, παρά τα μέτρα που ισχύουν για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού.

Η γυναίκα νοίκιασε τον χώρο σε δύο άτομα παραβιάζοντας τα έκτακτα μέτρα της δημόσιας υγείας για τον κίνδυνο της πανδημίας. Από τις αστυνομικές αρχές, βρέθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στον ιδιωτικό χώρο τα 100 άτομα και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 46χρονη Ελληνίδα.

Παράλληλα, γίνονται έρευνες για την ταυτοποίηση των δύο ατόμων που νοίκιασαν το χώρο.

