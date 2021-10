Κοινωνία

Εξαφάνιση στην Καλαμάτα: δύτες “σάρωσαν” το λιμάνι για τον αγνοούμενο (εικόνες)

Πολύωρη επιχείρηση κατάδυσης στο λιμάνι της Καλαμάτας, για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοείται επί πολλές ημέρες,

Έχουν περάσει 11 ημέρες από την εξαφάνιση του 84χρονου Γιώργου Ορφανού από το σπίτι του στην οδό Ρήγα Φεραίου στην Καλαμάτα με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται.

Και σήμερα στο λιμάνι της Καλαμάτας συνεχίστηκαν οι υποθαλάσσιες έρευνες από δύτες της ΟΑΚ 4Χ4 Μεσσηνίας και του Kalamata Dive Center υπό τον συντονισμό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Ειδικότερα 5 δύτες, 2 της ΟΑΚ και 3 του Kalamata Dive Center, ερεύνησαν την νότια, δυτική και ανατολική πλευρά του μώλου του Πανελληνίου, καθώς επίσης και την θαλάσσια περιοχή από ανατολικά προς δυτικά της προκυμαίας και έως 15 μέτρα μέτρα νότια.

Πριν την κατάδυση υπήρξε δίωρη αναλυτική ενημέρωση από την υπεύθυνη του κέντρου καταδύσεων Kalamata Dive Center και εκπαιδεύτρια Ανθούσα Παπαδοπούλου για τον βυθό στην περιοχή και για τους κανονισμούς ασφαλείας των δυτών.

Η επιχείρηση συνολικά διήρκεσε 6 ώρες, ενώ ο καθαρός χρόνος κατάδυσης ήταν 2 ώρες και 20 λεπτά. Σε αυτή, εκτός των προαναφερθέντων δυτών, συμμετείχαν 6 μέλη και ένα πλωτό της ΟΑΚ.

Πηγή: eleftheriaonline.gr