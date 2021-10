Καιρός

Κακοκαιρία “Αθηνά”: βροχές και ισχυρές καταιγίδες την Δευτέρα

Που και πότε θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Δευτέρα προβλέπεται συνέχιση της κακοκαιρίας στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά, στην δυτική Πελοπόννησο, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στις Σποράδες και στην κεντρική Στερεά, όπου, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, θα επικρατήσουν νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τις απογευματινές ώρες. Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 20 βαθμούς, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα, έως τις μεσημβρινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων το μεσημέρι. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Ύφεση των φαινόμενων στην κεντρική Μακεδονία τις μεσημβρινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με πρόσκαιρη εξασθένηση στα βόρεια τις μεσημβρινές ώρες και στα νότια τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νοτιοδυτικοί, 3-5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, έως τις απογευματινές ώρες. Στην Θεσσαλία και στις Σποράδες, νεφώσεις με ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών ή όμβρων. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται εφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5-6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου (σημα: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και στη δυτική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στα νησιά του βορείου Αιγαίου με σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τις απογευματινές ώρες σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, σε Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.