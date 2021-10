Παράξενα

Κίεβο: Έφτιαξαν φαλάφελ ρεκόρ και…το έφαγαν (βίντεο)

Όχι σε κάποια αραβική χώρα, αλλά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας φτιάχτηκε το μεγαλύτερο φαλάφελ του κόσμου.

Το μεγαλύτερο φαλάφελ του κόσμου φτιάχτηκε στο Κίεβο, σε κεντρική πλατεία.

Το φαλάφελ – ρεκόρ είχε μήκος 129 μέτρων και πλάτος 4 εκατοστά.

Συνολικά 120 μάγειρες προετοίμασαν με τη μία το φαλάφελ, το βάρος του οποίου ξεπέρασε τα 200 κιλά.

Στο τηγάνισμα χρησιμοποιήθηκαν φλόγιστρα.

Το μέγεθος του πρωτοφανούς φαλάφελ μετρήθηκε με ειδική ταινία.

Αφού μετρήθηκε, το τεράστιο φαλάφελ κόπηκε σε κομμάτια και μοιράστηκε σε όλους τους επισκέπτες.

