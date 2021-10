Κόσμος

Εκλογές στο Ιράκ: Σε ιστορικό χαμηλό η συμμετοχή

Υποτονική η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ.

Η συμμετοχή στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στο Ιράκ υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, στοιχείο το οποίο αντανακλά τη γενικευμένη απογοήτευση των πολιτών έναντι της ιρακινής πολιτικής ελίτ.

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών, της δεύτερης ψηφοφορίας που διεξήχθη στο Ιράκ αφότου η Βαγδάτη ανακήρυξε τη «νίκη» της επί του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα σήμερα.

Μόλις το 41% των Ιρακινών που είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατέθεσε την ψήφο του, ανακοίνωσε η εφορευτική επιτροπή της χώρας χθες βράδυ, σύμφωνα με ιρακινά ΜΜΕ.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στις πέντε εκλογικές αναμετρήσεις οι οποίες έχουν διεξαχθεί αφότου ανατράπηκε το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν με την εισβολή των ΗΠΑ το 2003. Το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό (44,5%) είχε καταγραφεί στις εκλογές του 2018.

Οι εκλογές επισπεύστηκαν έπειτα από τις πολύμηνες διαδηλώσεις με αίτημα να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Το Ιράκ, χώρα πλούσια σε πετρέλαιο, δυσκολεύεται να βγει από τη βαθιά οικονομική και πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια.

Πολλοί Ιρακινοί, απογοητευμένοι με την πολιτική ελίτ, δεν περίμεναν η χθεσινή ψηφοφορία να μεταβάλει τις ισορροπίες.

Οι υποστηρικτές του κινήματος διαμαρτυρίας το οποίο εκδηλώθηκε στο Ιράκ τον Οκτώβριο του 2019 είχαν καλέσει σε αποχή. Αφότου άρχισαν οι μαζικές διαδηλώσεις, οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις –πολλές από τις οποίες καταπνίγηκαν στο αίμα– αξιώνουν να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να αναμορφωθεί το πολιτικό σύστημα το οποίο εγκαταστάθηκε μετά την εισβολή των ΗΠΑ.

Πάνω από 250.000 μέλη των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στους δρόμους την ημέρα των εκλογών και η παρουσία τους φαίνεται πως αποθάρρυνε αντί να ενθαρρύνει τους εκλογείς, σύμφωνα με αναλυτές. Την εκτίμηση αυτή φάνηκε να συμμερίζεται η επικεφαλής της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γερμανίδα ευρωβουλεύτρια Βιόλα φον Κράμον.

Η κυβερνώσα σιιτική ελίτ, τα μεγαλύτερα κόμματα της οποίας έχουν ένοπλους βραχίονες, αναμένεται να σαρώσει, ειδικά το κίνημα του σιίτη πνευματικού Μοκτάντα αλ Σαντ

