prosvasis.oaed.gr: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία

Σήμερα η παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τα άτομα με αναπηρία.

Τη νέα, ειδικά διαμορφωμένη, για να είναι πλήρως προσβάσιμη και άκρως φιλική στη χρήση της από άτομα με αναπηρία, ψηφιακή πλατφόρμα prosvasis.oaed.gr, θα παρουσιάσει σήμερα, Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, στις 13:30, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών του ΟΑΕΔ (Λεωφ. Γαλατσίου 19), ο διοικητής του Οργανισμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, στην εκδήλωση θα παραβρεθούν ο υπουργός Επικρατείας, Γ. Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δ. Μιχαηλίδου, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γ. Σταμάτης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Σ. Κυμπουρόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με 'Αλλα Μάτια» και τακτικός εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα, Ε. Αυγουλάς.

Η νέα, ειδικά διαμορφωμένη για τα ΑμεΑ ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΑΕΔ είναι η πρώτη στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε με βάση το πλέον σύγχρονο πρότυπο προσβασιμότητας (WCAG 2.1 AAA) και υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αναγνωρισμένους διεθνώς κανόνες.

