Τεχνολογία - Επιστήμη

Λέκκας στον ΑΝΤ1: οι δέκα περιοχές στις οποίες θα έχουμε πλημμύρες (χάρτης)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πλημμύρες μετά τις φωτιές και τα αντιπλημμυρικά έργα. Οι προειδοποιήσεις και οι προβλέψεις.

Για τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την πυρόπληκτη Εύβοια μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

«Το είχαμε προσδιορίσει με κάθε ακρίβεια, για όλες τις περιοχές όπου είχαμε φωτιές», εξήγησε.

Ερωτηθείς για το αν υπήρχε χρόνος για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα από την περίοδο των φωτιών μέχρι αυτή των βροχών, απάντησε πως το ίδιο διάστημα υπήρξε φωτιά στο Τρώοδος, στην Κύπρο, φωτιά την οποία ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε καταστροφή όπως αυτή της εισβολής. «Είχα την τύχη να είμαι από τους σχεδιαστές του έργου, επιθεωρήσαμε τα έργα τα οποία είχαν τελειώσει πριν από τέσσερις μέρες. Έτσι, ο πλημμυρικός κίνδυνος είναι μηδενικός στην Κύπρο», είπε σχετικά, σημειώνοντας πως οι φωτιές «ήταν το ίδιο ακριβώς διάστημα με διαφορά δέκα μέρες».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε πως έχουν γίνει και δημοσιευτεί μελέτες για το ποιες είναι οι δέκα περιοχές στις οποίες θα σημειωθούν πλημμύρες, αν δε γίνουν έργα, αναφέροντας μεταξύ άλλων, περιοχές της βόρειας Εύβοιας, όπως η Ισταία, αλλά και το Σχίνο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε κριτική στο τι δεν έγινε, αλλά υπάρχει χρόνος να ετοιμάσουμε ό,τι πρέπει. Υπάρχει τεχνογνωσία στο πανεπιστήμιο Αθηνών», σημείωσε, αναφέροντας πως «μπλέξαμε πάλι στη γραφειοκρατία».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Αθηνά”: βροχές και ισχυρές καταιγίδες την Δευτέρα

Χιλή: Επεισόδια με νεκρή και τραυματίες σε πορεία αυτοχθόνων Μαπούτσε (βίντεο)

Ισχυρός σεισμός στη Χαβάη