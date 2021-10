Κοινωνία

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας. Πώς σημειώθηκε το περιστατικό.

Καταδίωξη με πυροβολιασμούς σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στις οδούς Σκορδά και Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός δεν ανταποκρίθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να εμβολίσει τους αστυνομικούς, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αλλά τελικά ο οδηγός κατάφερε να ξεφύγει.

