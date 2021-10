Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης: “Ναι” στην ελευθερία στη διασκέδαση των εμβολιασμένων

Ο καθηγητής για τα μέτρα υπέρ των εμβολιασμένων και την 3η δόση του εμβολίου.

«Τα μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν διότι θα πάρουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε με τον εμβολιασμό», εκτίμησε ο καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα μέτρα τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή για τους εμβολιασμένους τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, «αυτό που επιδιώκουμε με τον εμβολιασμό είναι η επιστροφή στην κανονικότητα», συνεπώς και αυτό ακριβώς προσέφερε η ελευθερία στη διασκέδαση.

Σχετικά με την 3η, αναμνηστική δόση, εξήγησε πως «η 3η δόση θα θωρακίσει αυτούς οι οποίοι με τον εμβολιασμό δεν είχαν πολλές πιθανότητες να αποκτήσουν ανοσία».

‘Όπως, τέλος, σημείωσε ο Α.Σκουτέλης, «οι θάνατοι μπορεί να αυξηθούν σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη».

