Κοινωνία

Φωτιά σε σπίτι στο Κορωπί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες "παραδόθηκε" διαμέρισμα στο Κορωπί Αττικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική αργά το βράδυ της Κυριακής μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Κορωπί Αττικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία επί της οδού Ελευθερίας στο Κορωπί Αττικής. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 10, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

Λέκκας στον ΑΝΤ1: οι δέκα περιοχές στις οποίες θα έχουμε πλημμύρες (χάρτης)

Κακοκαιρία “Αθηνά”: βροχές και ισχυρές καταιγίδες την Δευτέρα