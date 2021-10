Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Εύκολη πρόκριση στο Indian Wells

Στον 3ο γύρο του τουρνουά της Καλιφόρνια προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ (6-2, 6-4) του Πέδρο Μαρτίνεθ Πορτέρο και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Indian Wells.

Ο Έλληνας πρωταθλητής Νο3 επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε με άνεση του Μαρτίνεθ Πορτέρο (Νο 61 στον κόσμο), ο οποίος δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να γίνει απειλητικός.

Στον επόμενο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Φάμπιο Φονίνι (Νο30 στον κόσμο). Και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στον 3ο γύρο του τουρνουά της Καλιφόρνια.

