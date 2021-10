Κοινωνία

Κωνσταντίνος Κατσίφας: Ξεσπά η αδελφή του για την “αυτοκτονία” του

Η Ερμιόνη Κατσίφα μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», εκφράζει την οργή της και ζητεί δικαιοσύνη.

«Απαράδεκτο και εξευτελιστικό για τη μνήμη» του αδελφού της, χαρακτήρισε η Ερμιόνη Κατσίφα το γεγονός ότι, τα αλβανικά Μέσα μεταδίδουν ότι ο θάνατος του αδελφού της Κωνσταντίνου, προήλθε από αυτοκτονία.

«Δεν καταλαβαίνω τι μπορούν να κάνουν τα αλβανικά ΜΜΕ. Είναι πολιτικό το θέμα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κρύβονται από πίσω», είπε σε δηλώσεις που έκανε σοτν ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Αναφερόμενη στον αδελφό της, υπογράμμισε πως, «είχε πολύ όρεξη για ζωή» και ζήτησε το υλικό από τις κάμερες των drones τη στιγμή της δολοφονίας του.

«Θέλω να δικαιωθεί ο αδελφός μου που έδωσε τη ζωή του για τη σημαία», τόνισε και υπενθύμισε ότι, οι αλβανικές Αρχές δύο χρόνια πριν έκαναν λόγο για «ανταλλαγή πυροβολισμών».

