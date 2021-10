Life

“Το Πρωινό” - Ψωμιάδης υπέρ Φιλιππίδη: αν δεν γούσταραν, θα μιλούσαν από τότε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλο λέει για τις ηθοποιούς που καταγγέλλουν βιασμό και απόπειρα βιασμού. Τι αναφέρει για την περιουσία που “σκότωσε”, όσους του γύρισαν την πλάτη και την φωτιά στο ΙΧ του.

«Έκλαιγα επί μία ώρα συνέχεια, δεν μπορούσαν να με συνεφέρουν. Το αγάπησα αυτό το αυτοκίνητο. Το ευτύχημα είναι ότι βγήκαμε ζωντανοί, με την βοήθεια της Παναγίας», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», για την φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητο του, ενώ βρισκόταν εν κινήσει, προς χωριό του Κιλκίς.

Ο πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης, εξέφρασε το παράπονο του, επειδή δεν τον καλούν σε τηλεοπτικές εκπομπές, λέγοντας ότι «είναι κομμένος», ενώ αναφέρθηκε και στην πικρία του, καθώς όπως είπε σχεδόν όλοι του γύρισαν την πλάτη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, «σε αυτούς που στάθηκα επί δεκαετίες, που τους ευεργέτησα, όταν χτύπησα την πόρτα τους, τις βρήκα κλειστές. Η στενοχώρια μου κράτησε λίγες ημέρες. Εγώ ήμουν ζωοδότης της πολιτικής».

«Οι δυσκολότερες στιγμές είναι όταν «σκότωνα» μέρος της περιουσίας μου, που δούλεψα επί 40 χρόνια, για την πολιτική. Λέω στον εαυτό μου, «Παναγιώτη, είσαι ανίκανος», επειδή δεν μπόρεσα να κρατήσω αυτά που έκανε ο πατέρας μου και για τα οποία μόχθησα και εγώ για χρόνια», είπε ο κ. Ψωμιάδης, συμπληρώνοντας «εγώ δεν ήμουν πολιτικός, εγώ ότι κάνω στην ζωή μου το κάνω γιατί είμαι εραστής, το κάνω γιατί γουστάρω».

Όπως προσέθεσε, «μένω στο ενοίκιο, είχα αγοράσει πριν από 40 χρόνια ένα διαμέρισμα, το καλύτερο στην Θεσσαλονίκη, αλλά αναγκάστηκα να το «σκοτώσω» για την πολιτική. Η κόρη μου σπουδάζει με υποτροφία».

Σε ότι αφορά το κίνημα #MeToo και κυρίως τις καταγγελίες ηθοποιών για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είπε «εγώ είμαι αντίθετος με αυτά. Μετά από 20 χρόνια; Αν δεν γούσταρες τότε, να μίλαγες τότε. Τώρα κάνεις την καριέρα σου και βγαίνεις στην τηλεόραση. Κατηγορούν όλοι τον Πέτρο Φιλιππίδη. Αν αθωωθεί από το δικαστήριο, ποιος θα τον αποκαταστήσει;».

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

Η κακοκαιρία “Αθηνά” σάρωσε και τη Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε σπίτι στο Κορωπί