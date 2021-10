Κοινωνία

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μηχανής

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Δ.Χ.Ε αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα ,με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Καλλιθέας.

