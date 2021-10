Life

“Άγριες Μέλισσες”: η Δρόσω, ο Κωνσταντής και το επεισόδιο της Δευτέρας (αποκλειστικό βίντεο)

Αποκλειστικές σκηνές από το σημερινό επεισόδιο και spoiler για την Κορίνα και την θυελλώδη σχέση με την μητέρα της.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» που θα προβληθεί την Δευτέρα, στις 22:00, στον ΑΝΤ1, προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Στις σκηνές που παρακολουθήσαμε στο «Πρωινό», η Δρόσω και ο Κωνσταντής συναντήθηκαν μετά από πολύ καιρό, στην δίκη του Δούκα.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συζήτηση τους για τα εγκλήματα του Δούκα, την έγνοια της Δρόσως για τον Κωνσταντή και τον εθισμό του στο αλκοόλ και τον «ηλεκτρισμό» που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

Ακόμη, μάθετε δια στόματος Βαγγέλη Περρή, spoiler για την εξέλιξη της σειράς, σε ότι αφορά την τεταμένη σχέση της Κορίνας Μεγαρίτη με την μητέρα της, που θα «φουντώσει» περισσότερο, όταν γίνει γνωστός ο εξωσυζυγικός δεσμός.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας

Η δίκη για τη δολοφονία του Θέμελη συνεχίζεται με τις καταθέσεις των τριών παιδιών του Δούκα και οι δυο πλευρές ρίχνονται στη μάχη με όλα τους τα όπλα.

Ο Ακύλας προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του χωριού, ενώ ο Ζάχος τον προσεγγίσει με σκοπό να μάθει αν έχει σχέση με τη δίωξη του Λάμπρου.

Ο Άγγελος θα έχει μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πέτρο που θα φέρει νέα μπλεξίματα. Η Ουρανία παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να βοηθήσει τον Μπάμπη, αλλά με κίνδυνο να προκαλέσει την οργή του Κυριάκου.

Η Ελένη, που κάνει τα πάντα για να φέρει πίσω τον Λάμπρο, φτάνει μέχρι το γραφείο του Ντούνια, όπου εκεί την περιμένει μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.

