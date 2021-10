Life

“Το Πρωινό” - Πρεβενάς: η σύλληψη, τα ναρκωτικά και οι τρεις “βράχοι” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την πρώην σύντροφο του, η οποία προσήχθη μαζί του, για την χρήση ναρκωτικών και για την στιγμή της σύλληψης του, ενώ τραγουδούσε στην πίστα.

«Έκανα περιστασιακή χρήση ναρκωτικών, δύο φορές την εβδομάδα. Ένα λεπτό πριν ανέβω στην σκηνή, μου λέει ένας συνεργάτης “έχουν ανοίξει το αμάξι σου και το κλέβουν”. Ανεβαίνω στην πίστα και όπως τραγουδάω, βλέπω ένα ψηλό παλικάρι και μου λέει “κάτω τώρα και έλα έξω”. Μου κόπηκαν τα πόδια», είπε ο τραγουδιστής Αλέξης Πρεβενάς, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά, για την σύλληψη του για τα ναρκωτικά, ο τραγουδιστής είπε «σκεφτόμουν ότι για μια απερισκεψία ουσιαστικά καταστρέφω την δουλειά των παραγωγών μου, καταστρέφω την ζωή μου, την ζωή των δικών μου ανθρώπων, των ανθρώπων που με πίστεψαν».

«Μίλησα καθαρά στους γονείς μου. Τους είπε έκανα αυτό, έγινε αυτό, χωρίς κλάματα και πάμε παρακάτω», είπε ο Αλέξης Πρεβενάς.

Μιλώντας για την σχέση με την σύντροφο του, η οποία προσήχθη μαζί του, είπε «είχαμε μια πολύ έντονη σχέση, ήταν όλα στο «κόκκινο»: έρωτας, αγάπη, ζήλια. Καλύτερα που χωρίσαμε τώρα. Είμαι 37 ετών και θέλω να κάνω οικογένεια. Είχαμε χωρίσει πριν από λίγες ημέρες, απλώς ήρθε στην Αθήνα από τον Βόλο για τον γάμο του αδελφού μου. Θα ήμουν κουμπάρος του αδελφού μου και νονός της ανιψιάς μου, αλλά δεν μπόρεσα να ήμουν εκεί».

«Δεν ήμουν “μέσα στα ναρκωτικά”. Πέρασα, ακούμπησα και έστριψα. Δεν θα έμπαινα στην διαδικασία να το κάνω ξανά, γιατί θα χάσω την υγεία μου, πρώτα από όλα, αλλά και τους ανθρώπους που με εμπιστεύθηκαν. Τρεις άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό μου, ήταν "βράχοι", ο ένας από αυτούς ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, όπου εμφανίζομαι, που ούτε καν σκέφτηκε να με αντικαταστήσει με όσα έγιναν και συνέχισα τις εμφανίσεις, στην εκπομπή ήρθα κατευθείαν από το μαγαζί», κατέληξε ο Αλέξης Πρεβενάς, στην συζήτηση του με τους Φαίη Σκορδά και Γιώργο Λιάγκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “Αθηνά” σάρωσε και τη Θεσσαλονίκη

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

“Το Πρωινό” - Ψωμιάδης υπέρ Φιλιππίδη: αν δεν γούσταραν, θα μιλούσαν από τότε (βίντεο)