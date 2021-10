Κοινωνία

Μεσσηνία - “Αθηνά”: αγωνία για το ζευγάρι τουριστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς χάθηκαν τα ίχνη τους. Ποιος του είδε πριν εξαφανιστούν και τι του είπαν.

Τέλος στην αγωνία στη Μεσσηνία για το ζευγάρι Γερμανών που αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, όταν και ξεκίνησε με κανό για να πάει στη νήσο Πρώτη.

Εντοπίστηκαν στην Κορώνη την Δευτέρα. Οι δύο Γερμανοί των οποίων τα ίχνη είχαν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη όταν έφυγαν με κανό από την παραλία του Λαγκουβάρδου με προορισμό τη Νήσο Πρώτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δυο άνδρες είναι καλά στην υγεία τους.

Κάτοικος της περιοχής Λαγκούβαρδου είπε πως τους είχε συμβουλεύσει να μην επιχειρήσουν το ταξίδι καθώς ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος, αλλά εκείνοι πήραν το ρίσκο.

Το ζευγάρι άφησε, μάλιστα, το όχημά του, δίπλα σε έναν κεντρικό δρόμο.

Ο κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε το λιμεναρχείο και την αστυνομία την Πέμπτη, ωστόσο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, δεν μπορούσε να γίνει άμεσα κινητοποίηση.

Την Παρασκευή ένα καΐκι πήγε μέχρι τη Νήσο Πρώτη αλλά δεν εντόπισε πουθενά το ζευγάρι ούτε και το κανό του.

Το λιμεναρχείο έκανε έρευνες στη θαλάσσια περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τίποτα.

Πηγή: tharrosnews

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΜΑΚ: Φοιτητές κάνουν ουρές για να μπουν στο πανεπιστήμιο (εικόνες)

Κωνσταντίνος Κατσίφας: Ξεσπά η αδελφή του για την “αυτοκτονία” του

Πάτρα: Ο viral ντελιβεράς που δίνει μαθήματα ανθρωπιάς