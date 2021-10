Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η 15η Οκτωβρίου και το τρίγωνο με τον Δία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι πρέπει να προσέξουν, ποιοι θα αντιμετωπίσουν διλλήματα, ποιοι θα είναι πιο ωφελημένοι. Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά με την κακοκαιρία και γενικώς, τα βλέπουμε δύσκολα, σας είχα πει από καιρό ότι η εβδομάδα που έχει μέσα την 15η Οκτωβρίου, αν δεν είναι μια καλή εβδομάδα, είναι μια πολύ καλή όψη για πολλούς, παρά το ότι ο Ερμής είναι ανάδρομος», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων στο «Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, «Ερμής, Άρης και Ήλιος είναι σε τρίγωνο με τον Δία και έτσι, μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση, έχουμε την ευκαιρία να επιλύσουμε θέματα».

«Η Αφροδίτη που έχει μπει στον Τοξότη, σε πολλά ζώδια θα βελτιώσει για αρκετούς και τα οικονομικά και τα συναισθηματικά», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο, αναφέροντας αναλυτικά τι μπορεί να κάνει κάθε ζώδιο έως το τέλος της εβδομάδας και τι μπορεί να «δώσει» αυτή η εβδομάδα σε κάθε ζώδιο»

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας:

Ειδήσεις σήμερα:

Κλόουν ο καλύτερος αστυνομικός του κόσμου της Τέχνης (βίντεο)

Κωνσταντίνος Κατσίφας: Ξεσπά η αδελφή του για την “αυτοκτονία” του

ΠΑΜΑΚ: Φοιτητές κάνουν ουρές για να μπουν στο πανεπιστήμιο (εικόνες)