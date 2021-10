Συνταγές

Μπεκρή μεζέ με χοιρινό και πικάντικο λουκάνικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Πέτρος Συρίγος, μοιράζεται μυστικά και παραλλαγές για την συνταγή που αρέσει σε όλους.

Μπεκρή μεζέ παραδοσιακό, όπως ακριβώς τον φτιάχνουν στην Κρήτη, ετοίμασε και μας παρουσίασε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο σεφ της εκπομπής!

Όπως σημειώνει ο Πέτρος Συρίγος, ουσιαστική είναι μια συνταγή με αρκετές παραλλαγές, έχοντας ως βάση της την πεντανόστιμη τηγανιά με χοιρινό και λουκάνικο.

Έδειξε βήμα–βήμα την εκτέλεση της, ενώ μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τα μυστικά του για να «απογειωθεί» η συνταγή, αλλά και για να «ταιριάξει» καλύτερα με το ποτό που θα συνοδεύσει το φαγητό.

Συστατικά για τον μπεκρή μεζέ

600 γρ χοιρινό λαιμό χωρίς κόκκαλο

150 γρ λουκάνικο ή σουτζούκι

2 μέτριες τομάτες

1 κρεμμύδι

2 σκ. σκόρδο

1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

1 κόκκινη πιπεριά

1 πράσινη πιπεριά

100 ml κόκκινο κρασί

½ κ.τ.γ ξερό θυμάρι

1 μικρό ξυλαράκι κανέλας

1 κύβο λαχανικών

½ ποτήρι νερό

μπούκοβο

μαϊντανό

Η συνταγή για τον μπεκρή μεζέ

Κόβουμε το χοιρινό σε μικρούς κύβους (1,5 πόντο περίπου, ένα μεγάλο ζάρι) και βάζουμε ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι να κάψει αρκετά. Σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια προσθέτουμε το λουκάνικο σε φέτες, μετά από 2 λεπτά το κρεμμύδι σε φέτες (μισοφέγγαρο), τι πιπεριές σε μπαστουνάκια και τέλος το σκόρδο. Σοτάρουμε για 3 λεπτά. Προσθέτουμε τον πελτέ τομάτας, αλάτι, πιπέρι, κανέλα και το μπούκοβο ανακατεύοντας καλά και σβήνουμε με κρασί. Προσθέτουμε τον κύβο, την ντομάτα σε κύβους (χωρίς τα σπόρια), το νερό και σκεπάζουμε με ένα καπάκι από κατσαρόλα και αφήνουμε να σιγοβράσει για 20 με 30 λεπτά ανάλογα τα κομμάτια που έχουμε κόψει. Στόχος μας είναι να χυλώσει ωραία και να είναι όλα μαλακά. Τέλος πασπαλίζουμε με μαϊντανό και σερβίρουμε. Αν θέλουμε σερβίρουμε με φέτα ή γιαούρτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η 15η Οκτωβρίου και το τρίγωνο με τον Δία (βίντεο)

Κλόουν ο καλύτερος αστυνομικός του κόσμου της Τέχνης (βίντεο)

Κωνσταντίνος Κατσίφας: Ξεσπά η αδελφή του για την “αυτοκτονία” του