Εισφορά Αλληλεγγύης: Αναστολή στο Δημόσιο ζητεί η Ένωση δικαστών

Τι ζήτησαν οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κατά τη συνάντηση που είχαν.

Με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), Χριστόφορος Σεβαστίδης, και ζήτησε την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για τους δικαστικούς λειτουργούς και για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, σχετική ανακοίνωση της ΕΔΕ αναφέρει:

«Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου της Ένωσης κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη.

Η Ένωσή μας έθεσε το ζήτημα της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης για τους δικαστικούς λειτουργούς και για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, διότι πρόκειται για έναν φόρο που επιβάλλεται πλέον αντισυνταγματικά στη συνεπέστερη κατηγορία φορολογουμένων, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη.

Είναι ένα μέτρο κατάφωρα άδικο, το οποίο χωρίς καμία δικαιολογητική βάση επιβαρύνει το τρέχον έτος μόνο τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους στο Δημόσιο, την ίδια στιγμή που απαλλάσσονται από τον συγκεκριμένο φόρο τα κέρδη των μεγάλων εταιριών. Η Ένωσή μας έθεσε για πρώτη φορά το ζήτημα τον Φεβρουάριο και απέστειλε σχετικό υπόμνημα στον πρωθυπουργό τον περασμένο μήνα.

Ενημερώσαμε τον κ. υπουργό ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας ούτε με τον προϋπολογισμό για το έτος 2022 τότε θα διεκδικήσουμε τις αξιώσεις μας δικαστικά. Ο κ. υπουργός αναφέρθηκε στην ισχυρή βούληση της κυβέρνησης για πλήρη και μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, που επιδιώκεται ανάλογα και με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο να καταστεί εφικτή το 2023.

Η Ένωση θα αναμένει μέχρι την οριστική κατάρτιση του προϋπολογισμού για να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια».

