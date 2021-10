Life

“Το Πρωινό” - Ζέτα Δούκα: όλες οι γυναίκες είμαστε κακοποιημένες (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός για την καταγγελία της σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη, την χαρά και την απογοήτευση της, αλλά και την στάση του ΣΕΗ.

Για τις αποκαλύψεις της σχετικά με την κακοποιητική σχέση με τον Γιώργο Κιμούλη και όσα ακολούθησαν με το κύμα καταγγελιών από γυναίκες στην Ελλάδα, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Ζέτα Δούκα.

Όπως είπε η ηθοποιός στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, «έχω περάσει πολλές ψυχολογικές διακυμάνσεις. Έχω βιώσει χαρά και πολλή προσμονή, έχω νιώσει δικαίωση αν και ακόμη περιμένω την εξέταση της καταγγελίας μου από το ΣΕΗ, καθώς ήταν και η άλλη πλευρά, που έφερε τις αντιρρήσεις της και έπρεπε να εξεταστούν. Όλον αυτόν τον καιρό όμως, ένιωσα και μεγάλη απογοήτευση και “ματαίωση”. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά μου, ένιωσα ένα αίσθημα ευθύνης και ότι κάτι πρέπει να κάνω. Έχουμε κάνει συναντήσεις και κινήσεις μαζί με την Σοφία Μπεκατώρου, ενόψει και των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα».

«Κάνω ότι μπορώ, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω μέχρι κάτι να τελειώσει. Μπήκε ένα μικρό λιθαράκι στην κοινωνία, αλλά νιώθω απογοήτευση, γιατί ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο υποστήριξης γυναικών που κακοποιούνται από τον σύντροφο τους ή στον εργασιακό χώρο τους. Δεν υπάρχει. Αν σήμερα «μιλήσει» μια γυναίκα, δεν θα έχει την βοήθεια που πρέπει να έχει, πόσο μάλλον αν πάει ένα παιδί…», συμπλήρωσε η Ζέτα Δούκα.

Όπως ανέφερε η ηθοποιός, «δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ιστορίες ακούγονται εκεί έξω. Όλες οι γυναίκες στην κοινωνία, είμαστε κακοποιημένες. Ο σεξισμός, η πατριαρχία, όλο αυτό που περιορίζει έμπρακτα την γυναίκα από την εργασία, το μισθολογικό, όσα ρωτούν τις γυναίκες… όλα αυτά είναι κακοποίηση».

Σε ότι αφορά τις καταγγελίες σε βάρος καλλιτεχνών, η Ζέτα Δούκα είπε ότι «θα μιλήσει η Δικαιοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να βγουν στο φως. Κάποια τα γνωρίζω, διότι ακούγονται και μου τα λένε. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από το ΣΕΗ, με υποστήριξη των θυμάτων. Θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχο σωματείο για όλα τα επαγγέλματα, γιατί όλα τα επαγγέλματα “πάσχουν”».

Τέλος, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο απόσπασμα από «Το Πρωινό» της Δευτέρας, η Ζέτα Δούκα μίλησε και για την θεατρική παράσταση «Η Κυρία Επιθεώρηση», στην οποία πρωταγωνιστεί, με πλειάδα άλλων ηθοποιών.

