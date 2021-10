Κοινωνία

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Εφετείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα Προπύλαια φοιτητές και μαθητές. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Συγκέντρωση έξω από το Εφετείο πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και απεργούν, αντιδρώντας στην διαδικασία της αξιολόγησης όπως αυτή προωθείται από το υπουργείο Παιδείας.

Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν πορεία προς τη Βουλή. Την απεργία στηρίζει με απόφασή της και η ΑΔΕΔΥ που επίσης κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας στην Αττική από τις 11:30 μέχρι τις 14:30.

Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν και στην αγωγή που κατέθεσε η Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να κριθεί παράνομη απεργία-αποχή από την αξιολόγηση. Απόφαση που πάρθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, συγκέντρωση πραγματοποιούν και φοιτητές και μαθητές στα Προπύλαια για τα μέτρα προστασίας στα σχολεία και στις σχολές αλλά και για συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς που είναι συγκεντρωμένοι έξω από το εφετείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 2000 εκπαιδευτικοί κατευθύνονται στη Βουλή ενώ στα Προπύλαια είναι συγκεντρωμένοι περίπου 800 φοιτητές - μαθητές.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εκπαιδευτικοί με τους αγώνες τους δίνουν μαθήματα Δημοκρατίας και αξιοπρέπειας

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται τα εξής:

«Παράνομη και καταχρηστική», δηλαδή… βλαβερή για την κοινωνία, χαρακτήρισε το δικαστήριο την απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών από την ψευδεπίγραφη αξιολόγηση, με την κάλυψη της ΑΔΕΔΥ. Έτσι έχουν επιβάλλει στα Δικαστήρια οι αντεργατικοί και απεργοκτόνοι νόμοι της ΝΔ και ειδικά ο νόμος- έκτρωμα Χατζηδάκη, που η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα καταργήσει. Οι εκπαιδευτικοί μας με τους αγώνες τους για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης δίνουν σε όλη την κοινωνία μαθήματα Δημοκρατίας και αξιοπρέπειας. Τα τεράστια ποσοστά συμμετοχής, έχουν πανικοβάλει την κυβέρνηση και ενώνουν τη μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Γι' αυτό καταφεύγει στην τρομοκρατία, στις δικαστικές απαγορεύσεις και στην αστυνομική βία.

Στο μεταξύ η υπουργός Παιδείας μας θυμίζει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να απεργούν, αρκεί η απεργία τους «να μην επιχειρεί ακύρωση νόμων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων». Πρόκειται για ακραία προκλητική και αντιδημοκρατική δήλωση, αντάξια μιας υπουργού μιας κυβέρνησης- θερμοκήπιο ακροδεξιών αντιλήψεων και πρακτικών. Μετά από δύο αιώνες αγώνων των εργαζομένων για καλύτερη ζωή και καλύτερες συνθήκες εργασίας, που δόθηκαν και κερδήθηκαν -συχνά με αίμα- ανατρέποντας νόμους και ρυθμίσεις κυβερνήσεων, η υπουργός Παιδείας έρχεται να πει ότι οι απεργίες δεν πρέπει να στρέφονται κατά... νόμων της κυβέρνησής της! Τι ήθη, τι καιροί για την κυβέρνηση Μητσοτάκη! Η υπουργός αντί να «αξιολογήσει» την γενικευμένη αντίθεση των εκπαιδευτικών στην υποβάθμιση του διδακτικού έργου και του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, τα αποτελέσματα των κενών πανεπιστημιακών εδράνων με την ΕΒΕ, την υγειονομική ανασφάλεια στα σχολεία ανοίγει ένα ακόμα μέτωπο με τον εκπαιδευτικό κόσμο. Μετά από αυτές τις προκλήσεις, γίνεται φανερό ότι για μια ακόμη φορά στην ιστορία του το εκπαιδευτικό κίνημα αγωνίζεται όχι απλώς για τα δίκαια αιτήματα του, αλλά για την ίδια τη Δημοκρατία. Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη σημερινή απεργία, θα είναι η πρέπουσα απάντηση στην αντιεκπαιδευτική, προκλητική και ανιστόρητη κυβερνητική πολιτική.».

Κουτσούμπας: Μεγαλειώδης η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Σε δήλωση του, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη μεγάλη συμμετοχή τους στη σημερινή απεργία, λένε όχι στα κυβερνητικά σχέδια για ένα σχολείο των κοινωνικών διακρίσεων, όπου όλα θα “πωλούνται” και όλα θα “αγοράζονται”. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εκπαιδευτικούς, που αποκαλύπτουν τα κυβερνητικά ψέματα περί δήθεν αναβάθμισης του σχολείου, κουρελιάζουν τον αυταρχισμό του υπουργείου Παιδείας και το πιο σημαντικό αρνούνται να βάλουν πλάτη σ’ αυτό το αντιλαϊκό έργο. Το δίκιο είναι με το μέρος τους. Είναι με το μέρος εκείνων που παλεύουν για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα και δεν θα εξοντώνει εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές».

Σε ανακοίνωση του, το ΜέΡΑ25 αναφέρει ότι «στήριξε και στηρίζει στους αγώνες τους τις μαθήτριες και τους μαθητές των Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους που η κοινωνική και οικονομική ανισότητα περιορίζει στις παρυφές της εκπαίδευσης. Παραστέκεται στους αγώνες τους για συμμετοχή σε ουσιαστικότερη μόρφωση και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόσφατο αίτημα και η προσφυγή των μαθητριών και μαθητών Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αφορούσε τόσο ανάκληση της έμμεσης κατάργησης του ποσοστού 1% για εισαγωγή στα τριτοβάθμια ιδρύματα, όσο και την ρίζα του κακού, την άδικη επιβολή των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής, που άφησαν πολλές νέες και νέους μακριά από τις πραγματικές επιλογές τους. Η κυβέρνηση υπαναχώρησε, τουλάχιστον, ως προς το πρώτο σκέλος του αιτήματος. Έτσι, οι μαθήτριες και οι μαθητές απηύθυναν ευχαριστήρια επιστολή στους φορείς και τις συλλογικότητες που στάθηκαν στο πλευρό τους. Εμείς, συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτούς και παραμένουμε στη διάθεσή τους για την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων τους».





Ειδήσεις σήμερα:

Κλόουν ο καλύτερος αστυνομικός του κόσμου της Τέχνης (βίντεο)

Κωνσταντίνος Κατσίφας: Ξεσπά η αδελφή του για την “αυτοκτονία” του

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η 15η Οκτωβρίου και το τρίγωνο με τον Δία (βίντεο)