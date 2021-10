Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ντεμπούτο με νίκη για τους Bucks

Την κατάσταση στην οποία βρίσκονται απέδειξαν τα «Ελάφια» στο φιλικό προετοιμασίας.

Ντεμπούτο στη φετινή σεζόν έκαναν τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όσο και οι Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ στη νίκη των Μπακς επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 130-110 σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μιλγουόκι.

Αυτό ήταν το τρίτο ματς της preseason για τα «Ελάφια», που έδειξαν ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, σημειώνοντας 48 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους (4/8 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 0/2 βολές) ενώ είχε επίσης 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 17 λεπτά συμμετοχής. Θετικός ήταν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με 4 πόντους (2/3 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 15 λεπτά συμμετοχής ενώ 4 πόντους (1/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο είχε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης που αγωνίστηκε για 12 λεπτά.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς, τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 04:00 με τους Τζαζ στο Σολτ Λέικ Σίτι, πριν από το πέμπτο και τελευταίο φιλικό με τους Ντάλας Μάβερικς τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 03:00.

