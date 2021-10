Κόσμος

Τουρκία: ο Ερντογάν πήρε μικρόφωνο και ο Μπαχτσελί… γιαταγάνι! (εικόνες)

Νέο επικοινωνιακό σόου του Τούρκου Προέδρου. Ξέφυγε πάλι ο εθνικιστής Μπαχτσελί.

Την ώρα η η τουρκική οικονομία περνάει εδώ και μήνες τεράστια κρίση και η δημοφιλία του βυθίζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το μπάσκετ... το έριξε στο τραγούδι.

Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε στα Άδανα όπου συμμετείχε σε εκδήλωση της νεολαίας του κόμματός του, του AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης), όπου εξήρε το έργο της κυβέρνησης εστιάζοντας ιδιαίτερα στο έργο του AKP για μαθητές και φοιτητές και τραγούδησε ένα ερωτικό τραγούδι μαζί τους.

Το τραγούδι που επέλεξε, μάλιστα, ο Ερντογάν ήταν ένα ερωτικό τραγούδι που έκανε θραύση στη δεκαετία του 1980.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, πάντως, δεν ήταν καθόλου τυχαία καθώς εκτός από τον στίχο «αχ αγάπη μου δίχως εσένα αυτή η ζωή δεν αντέχεται, αυτή η ταλαιπωρία δεν αντέχεται», στο ίδιο τραγούδι υπάρχει και ο στίχος «δίχως εσένα ηγέτη μας αυτή η ταλαιπωρία δεν αντέχεται».

Ομιλία με... γιαταγάνι έκανε ο Μπαχτσελί

Με... γιαταγάνι εμφανίστηκε σε ομιλία του ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο εθνικιστής πολιτικός σε ομιλία του σε νεολαίους οι οποίοι ανήκουν στους Γκρίζους Λύκους και στους εθνικιστές τους κάλεσε να είναι πάντα σε ετοιμότητα έχοντας πάντα στο χέρι τους το μολύβι και εάν χρειαστεί και το σπαθί! Όπως είπε στο Τουρκικό Μεγάλο Συνέδριο Νέων που έλαβε χώρα στο Αθλητικό Μέγαρο της Άγκυρας, «όταν κοιτάζουμε τη νεολαία, δεν βλέπουμε x, y, z, θεωρούμε το σύνταγμα ως γιο μας, αδελφό μας, σεβαστό και αγκαλιασμένο μέρος της αδάμαστης και άφθαρτης τουρκικής νεολαίας».

«Όμορφοι άνθρωποι του εθνικιστικού κινήματος, παιδιά μου. Στο χέρι σας πάντα να έχετε ένα μολύβι, όμως όταν χρειαστεί να έχετε και το σπαθί σας!» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

