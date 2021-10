Πολιτική

Οικονόμου: επίδομα θέρμανσης σε 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά

Την 3η δόση του εμβολίου κάνει ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα στήριξης για την κρίση των ανατιμήσεων και για τους πληγέντες.

Στην περίοδο που διανύουμε η χώρα μας όπως και ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σοβαρή ενεργειακή κρίση που φέρνει αυξανόμενα βάρη στα νοικοκυριά», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Γιάννης Οικονόμου έκανε γνωστό ότι, αύριο ο Πρωθυπουργός θα κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στο Μαξίμου, πριν την αναχώρηση του δεύτερου για τις ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις αλλά αναπτύσσει παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες θέλουν να αισθανθούν ασφαλείς και όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευμένοι απέναντι στον κίνδυνο να δουν τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους, τα χρήματα που έχουν υπολογίσει για να ζεσταθούν και να μετακινηθούν, να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Και επεσήμανε: «Ύστερα από απόφαση του πρωθυπουργού ενισχύουμε και διευρύνουμε τα μέτρα που ήδη έχουμε ανακοινώσει για τη στήριξη των νοικοκυριών. Τα μέτρα αυτά φτάνουν πλέον τα 500 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Διπλασιάζεται η έκπτωση ηλεκτρικού ρεύματος με ιδιαίτερη πρόνοια τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το ύψος της κρατικής επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος διαμορφώνεται από την 1η Οκτωβρίου για ένα μέσο νοικοκυριό στα 18 ευρώ το μήνα, από 9 ευρώ το μήνα που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Ειδικά για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου η επιδότηση θα ανέλθει στα 24 ευρώ.

Παράλληλα, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της εκπτωτικής της πολιτικής για καταναλώσεις από 300-600 KWh το μήνα περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιβαρύνσεις, το κόστος, για ένα μέσο νοικοκυριό.

Ο αριθμός των νοικοκυριών που θα λάβουν επίδομα θέρμανσης αναμένεται να προσεγγίσει το 1,5 εκα τ.

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε: «Δεύτερον, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης και διευρύνονται και τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Αναμένεται έτσι ο αριθμός των νοικοκυριών που θα λάβουν την ενίσχυση να προσεγγίσει το 1,5 εκατομμύριο και το κόστος του επιδόματος θα ανέλθει από τα 84 εκατ. που είχαμε προϋπολογίσει μέχρι στιγμής στα 170 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Τρίτον, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ εμπορίας θα δοθεί έκπτωση τουλάχιστον 15% στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου σε όλα τα νοικοκυριά. Παράλληλα η εταιρεία η ΔΕΠΑ θα διαθέσει ποσότητες φυσικού αερίου με έκπτωση και στους υπόλοιπους παρόχους που με τη σειρά τους θα πρέπει να μετακυλήσουν την έκπτωση αυτή στους καταναλωτές.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές για την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στους πολίτες», επεσήμανε.

Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 5,3%

Αναλυτικά ο κ. Οικονόμου εξήγησε: «Ήδη σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 5,3% όταν η αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη ήταν 1,4%. Ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι σήμερα έχουνε αυξηθεί κατά 19 δισεκ. ευρώ.

Όπως και στην εποχή που ξέσπασε η πανδημία δρούμε γρήγορα, δρούμε αποφασιστικά και δρούμε μελετημένα ώστε να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό πλέγμα προστασίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση με ορίζοντα τους επόμενους μήνες», είπε ολοκληρώνοντας την αναφορά του στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών για κάλυψη των ανατιμήσεων στην ενέργεια

Η διαδικασία της αποτίμησης των ζημιών στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σε εξέλιξη

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου πέρασε στις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια και στο Πήλιο λέγοντας: «Κατ' αρχήν η διαδικασία της αποτίμησης των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα γίνει με την εγκυρότητα και με την ταχύτητα την οποία παρουσιάζει ο κρατικός μηχανισμός τα τελευταία δύο χρόνια», είπε.

Ειδικότερα για την Εύβοια «βρέθηκαν όπως γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή εκεί, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές ο κ. Τριαντόπουλος αλλά και ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Τουρνάς.

Για τις καταστροφές στη Β. Εύβοια στο βαθμό που αυτές συνδέονται με τις πληγές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου, θέλω να επισημάνω τα εξής:

Παρά τις εργώδεις προσπάθειες της κυβέρνησης αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι ανθρωπίνως αδύνατον να επιλυθούν όλα τα προβλήματα μέσα σε τόσο λίγο χρόνο.

Μέχρι σήμερα για να προκηρυχθεί μία μελέτη για ένα αντιπλημμυρικό έργο χρειάζονταν έξι μήνες και για να υλοποιηθεί το έργο τουλάχιστον δύο χρόνια. Εμείς έχουμε συντμήσει τους έξι μήνες σε ενάμιση και με ολοκληρωμένες μελέτες έχουμε ήδη ξεκινήσει να κάνουμε πράγματα», τόνισε.

Από το τέλος Αυγούστου μέχρι σήμερα έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από τον κρατικό μηχανισμό

Αναλυτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Συγκεκριμένα από το τέλος Αυγούστου μέχρι σήμερα έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από τον κρατικό μηχανισμό, το υπουργείο Περιβάλλοντος, την Αυτοδιοίκηση για να απομακρυνθούν τα καμένα και να αποφευχθούν πολύ μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που δυστυχώς συνέβησαν.

Απομακρύνθηκαν καμένοι κορμοί, έγιναν κορμοπλέγματα και μια σειρά από παρεμβάσεις που μπορούσαν να γίνουν.

Ταυτόχρονα ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την αποκατάσταση και τα αντιπλημμυρικά έργα. Θα αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα:

Ολοκληρώθήκε η υλοτομία της παρόδιας βλάστησης κατόπιν των συνεχών παρεμβάσεων του υπουργείου Ενέργειας για την ενεργοποίηση των δασικών συνεταιρισμών και τη χρηματοδότησή τους από το Πράσινο Ταμείο και εταιρείες δωρητές. Τα κομμένα δέντρα με ευθύνη των δήμων Μαντουδίου, Λίμνης και Ιστιαίας δίνονται δωρεάν στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής για την κάλυψη των ατομικών αναγκών θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση απομακρύνονται από τα πρανή των δρόμων με ευθύνη των Δήμων. Υλοποιούνται ήδη τα αντιδιαβρωτικά έργα σε τρεις υδρολογικές λεκάνες του Δασαρχείου Λίμνης και θα ξεκινήσουν εντός της εβδομάδας και στις άλλες δύο. Επίσης ξεκινούν εντός των επόμενων ημερών και τα φράγματα βάρους. Αυτή τη στιγμή στη περιοχή της Λίμνης εργάζονται πάνω από 500 άτομα, σε μια κινητοποίηση που έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε ταχύτητα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Υλοποιούνται ήδη τα αντιδιαβρωτικά έργα σε μια υδρολογική λεκάνη του Δασαρχείου Ιστιαίας και ξεκινούν άμεσα και στις υπόλοιπες προτεραιοποιήμενες περιοχές».

Πρόσθεσε επίσης στο σημείο αυτό πως: «Παράλληλα, πέρα από τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται για τις πυρκαγιές ανακοινώθηκαν χθες επιπλέον μέτρα που αφορούν τις ενισχύσεις των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Όπως έχουμε αποδείξει παντού όπου υπήρξε ανάγκη, στην Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη, την Εύβοια είμαστε δίπλα στους πολίτες που πλήττονται από φυσικά φαινόμενα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα φυσικά φαινόμενα. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τις συνέπειές τους. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να περιορίσουμε μέσω της πρόληψης τις δυσμενείς συνέπειες και να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους για την γρήγορη αποζημίωση και την ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών».

Με το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στη Βουλή προωθούνται μια σειρά από θετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακολούθως στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την «Ταχεία Πολιτική Δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας για την Ψηφιοποίηση της Πολιτικής Δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις».

Είπε: «Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με το Νομοσχέδιο προωθούνται μια σειρά από θετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Η σημαντικότερη είναι η καθιέρωση της πρότυπης ή πιλοτικής δίκης στον 'Αρειο Πάγο για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, προκειμένου να επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. Με την πιλοτική δίκη επιλύονται ζητήματα, που εξαιτίας της φύσης τους προκαλούσαν σημαντικό αριθμό δικών, άρα καθυστερήσεις, αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και η διαιώνιση των δικών ενώπιον των δικαστηρίων.

Ταυτόχρονα, θεσπίζονται σε μόνιμη βάση ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω της πανδημίας, όπως η δυνατότητα κοινής δήλωσης παράστασης σε υποθέσεις που η προφορική διαδικασία είναι υποχρεωτική, η δυνατότητα λήψης ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο και ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων από το δικαστήριο. Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος των ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και δαπάνη υπέρ των πολιτών και του κράτους».

Ο πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει αύριο στην Θεσσαλονίκη τα γραφεία του κέντρου ψηφιακής καινοτομίας της Pfizer

Αναφορικά με το νέο πλαίσιο μέτρων και τη συνέχιση της εκστρατείας των εμβολιασμών, ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Από το Σάββατο μπήκε σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό με άρση σειράς περιορισμών για τους εμβολιασμένους ακόμη και στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές. Για την υποστήριξη του πλαισίου των μέτρων πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 200.000 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια από 8.200 αστυνομικούς και καταλογίστηκαν 561 παραβάσεις. Οι έλεγχοι από τους 8.200 αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη την επικράτεια θα συνεχίζονται καθημερινά.

Είναι προφανές ότι τα νέα μέτρα αποδίδουν. Σημαίνουν περισσότερες ελευθερίες για τους εμβολιασμένους που κινδυνεύουν λιγότερο, προστατεύουν τους ανεμβολίαστους λειτουργούν και αυτά ως ένα κίνητρο που για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν. Άλλωστε δεν πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνάμε ότι 9 στους 10 συμπολίτες μας που είναι διασωληνομένοι στις εντατικές είναι ανεμβολίαστοι. Το αποτελεσματικότερο όπλο για την προστασία της ζωής ήταν και παραμένει το εμβόλιο, ένα μέτρο για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους και της κοινωνίας συνολικότερα».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε: «Με την ευκαιρία θα ήθελα να ενημερώσω ότι ξεκινούν από αύριο επισκέψεις κινητών συνεργείων εμβολιασμού σε απομακρυσμένες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα που παρουσιάζουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν οι συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο. Σημειώνεται ότι μέσω του προγράμματος -που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες- έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την αναμνηστική δόση για τους συμπολίτες μας με υποκείμενα νοσήματα, αλλά και για όσους είναι άνω των 50 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός θα κάνει αύριο την τρίτη, αναμνηστική, δόση εμβολίου».

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

«Ο πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει αύριο στην Θεσσαλονίκη τα γραφεία του κέντρου ψηφιακής καινοτομίας της Pfizer. Πρόκειται για ένα από τα 6 κέντρα ψηφιακής καινοτομίας της εταιρείας στον κόσμο. Το χρονικό μιας επένδυσης ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2019. Μέχρι σήμερα που μιλάμε απασχολεί ήδη πάνω από 300 επιστήμονες υψηλού επιπέδου στη Θεσσαλονίκη. Αφορά και σε Έλληνες επιστήμονες που είχαν φύγει στο εξωτερικό και επιστρέφουν τώρα στην πατρίδα. Ενδεικτικό της σημασίας που έχει η επένδυση αυτή για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία είναι ότι σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ στην πλήρη της εξέλιξη θα αυξήσει κατά περισσότερο από 650 εκ ευρώ το Α.Ε.Π. της πόλης και θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα πάνω από 1.100 θέσεις εργασίας».





