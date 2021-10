Αθλητικά

Σαρωνίδα: Ποδοσφαιριστής έπεσε θύμα διάρρηξης

Άγνωστοι διέρρηξαν τη μονοκατοικία του στην περιοχή της Σαρωνίδας και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.



Θύμα διαρρηκτών έπεσε γνωστός αλλοδαπός ποδοσφαιριστής ομάδας της Super League.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι δράστες, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, 9 Οκτωβρίου, διέρρηξαν τη μονοκατοικία που διαμένει ο 34χρονος ποδοσφαιριστής στην περιοχή της Σαρωνίδας. Οι δράστες μπήκαν από ένα ανασφάλιστο παράθυρο του μπάνιου στο σπίτι όπου μένει ο ποδοσφαιριστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διαρρήκτες πήραν χρήματα, ένα ρολόι και ρούχα.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι ερεύνησαν για δακτυλικά αποτυπώματα και παράλληλα ψάχνουν για κάμερες ασφαλείας της περιοχής που ίσως έχουν καταγράψει τις κινήσεις τους.

