Τροχαίο στην Καλλιθέα: Θλίψη για τον νεαρό διανομέα που σκοτώθηκε (βίντεο)

Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο στη χώρα μας.

Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 22:40 στην Αθήνα. Αυτή τη φορά στην Καλλιθέα με θύμα ένα 18χρονο διανομέα από το Πακιστάν, ο οποίος συγκρούστηκε με ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξί κινείτο επί της οδού Κρεμού προς Σιβιτανίδου και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο νεαρό.

Η Τροχαία Καλλιθέας έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: Νέα Καλλιθέα

