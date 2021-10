Πολιτική

Oruc Reis - Κομισιόν: Από την Τουρκία αναμένουμε εποικοδομητικές ενέργειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχόλιο του Πίτερ Στάνο για τη νέα τουρκική NAVTEX και τις έρευνες του «Oruc Reis» στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Αναμένουμε από την Τουρκία ότι οι ενέργειές της προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα παραμείνουν εποικοδομητικές, δεν θα είναι μονομερείς και θα βασίζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, κληθείς να σχολιάσει τη νέα τουρκική NAVTEX και τις έρευνες του «Oruc Reis» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πίτερ Στάνο εξήγησε ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Ιουνίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρουν ξεκάθαρα τι προσδοκούν από την Τουρκία. «Τότε είχαν καλωσορίσει την αποκλιμάκωση, τονίζοντας τη σημασία για βιώσιμη αποκλιμάκωση», υπενθύμισε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. «Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη παρακολουθούν την κατάσταση στενά. Αν χρειαστεί θα ξανασυζητήσουν το ζήτημα της συνολικής σχέσης με την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κάνει την τελική αξιολόγηση όταν έρθει η ώρα. Ό,τι συμβαίνει από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, καθημερινά αξιολογείται», προσέθεσε.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί το θέμα της Τουρκίας στην ατζέντα του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Σε κάθε περίπτωση, είπε, «τα κράτη-μέλη συζητούν τακτικά το ζήτημα σε διάφορα επίπεδα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Ευόσμου: πολύμηνη φυλάκιση σε 3 νεαρούς για τα επεισόδια

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

“Το Πρωινό” - Ψωμιάδης υπέρ Φιλιππίδη: αν δεν γούσταραν, θα μιλούσαν από τότε (βίντεο)