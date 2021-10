Παράξενα

Λαμία: Τον έχουν κλέψει 90 φορές! (βίντεο)

Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 90 φορές έχουν κλέψει τον κ. Γιώργο Παπανάγνου οι Ρομά.

Ο κ. Παπανάγνου έχει θερμοκήπιο στην λεωφόρο Δημοκρατίας στη Νότια πλευρά της Λαμίας, όμως οι Ρομά δεν τον αφήνουν σε ησυχία.

Του έχουν κλέψει εργαλεία, μηχανήματα κηπευτικά. Αυτή τη φορά του έκλεψαν το νάιλον που σκεπάζει το θερμοκήπιο.

Απογοητευμένος και θυμωμένος, λέει πως τον έχουν κλέψει 90 φορές.

