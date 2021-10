Πολιτική

Τζανακόπουλος - Βόρεια Εύβοια: “Εικόνα καταστροφής – Τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης”

Περιοδεία κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ στις πληγείσες περιοχές. η δήλωση Τζανακόπουλου και η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έκανε περιοδεία στις πληγείσες περιοχές της βόρειας Εύβοια.

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δημήτρης Τζανακόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η εικόνα που αντικρίζουμε εδώ στη βόρεια Εύβοια μετά από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τις προχθεσινές πλημμύρες είναι εικόνα καταστροφής και πλήρους εγκατάλειψης.

Αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν γίνει, δεν υπάρχουν καν μελέτες. Αντιθέτως αυτό που προωθείται είναι μια υποτιθέμενη ολιστική παρέμβαση, η οποία όμως αφήνει στην τύχη της την όλη περιοχή.

Δεν υπάρχει ένας συγκροτημένος άρτιος σχεδιασμός για άμεσες παρεμβάσεις που είναι απολύτως αναγκαίες έτσι ώστε να μην συμβαίνουν καταστροφές όπως αυτή που βλέπετε εδώ δίπλα σας. Στην πραγματικότητα τα νερά που κατέβαιναν από το βουνό, και εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών, δεν είχαν πού να πάνε και διέλυσαν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει τεράστια πολιτική ευθύνη. Έχει εγκαταλείψει και επιχειρησιακά και πολιτικά την βόρεια Εύβοια στην τύχη της και το μόνο θέμα που ενδιαφέρει είναι να προωθεί business και deals για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση της περιοχής για σκοπούς αλλότριους από τους σκοπούς των κατοίκων και τα συμφέροντα των κατοίκων.

Από τη δική μας πλευρά θα συνεχίσουμε την αυτοψία σε όλη την περιοχή γιατί όσο προχωράτε προς τα πάνω τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Οι παραλίες έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες έχουν καταστραφεί σε μια συνθήκη που ήταν προεξοφλημένη.

Όλοι αμέσως μετά τις πυρκαγιές μιλούσαν για την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να προστατευτεί η περιοχή από ενδεχόμενες βροχές και πλημμύρες. Όχι απλώς ενδεχόμενες, αλλά από τις βέβαιες βροχές. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση να αντικρίζουμε αυτές τις εικόνες καταστροφής και εγκατάλειψης

Από την δική μας πλευρά είμαστε στο πλευρό των κατοίκων και θα προωθήσουμε άμεσα τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την βοήθεια και την αλληλεγγύη στους ανθρώπους της περιοχής».

Απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος στο briefing, αναφερόμενος στις πλημμύρες στη Βόρεια Εύβοια δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «από το τέλος Αυγούστου μέχρι σήμερα έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από τον κρατικό μηχανισμό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την Αυτοδιοίκηση για να απομακρυνθούν τα καμένα και να αποφευχθούν μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που δυστυχώς συνέβησαν», ο κ. Τζανακόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν έχει ευθύνη για τίποτα. Μέχρι στιγμής για όλες τις αποτυχίες της φταίνε οι πολίτες ή η αντιπολίτευση. Σήμερα μάθαμε από τον κ. Οικονόμου ότι για την αδιαφορία υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές φταίει μέχρι και ο Θεός. Μία κυβέρνηση που ούτε θέλει ούτε μπορεί να υπερασπιστεί την κοινωνία και διαρκώς προσβάλλει τους πολίτες με τη στάση της».

