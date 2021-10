Πολιτική

Βουλή: ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά Εξεταστική για γκάλοπ και "λίστα Πέτσα"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο Τσίπρας κατέφυγε στην πρόταση αυτή προκειμένου να δικαιολογήσει την αποτυχία και την ανεπάρκεια του», αναφέρει σε απάντηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νέα πολιτική κόντρα ξέσπασε μετά την ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής «για να ελεγχθούν οι κατ’ επανάληψη πράξεις χειραγώγησης της κοινής γνώμης από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με χρήματα των ίδιων των φορολογουμένων που αποτελούν και το αντικείμενο της χειραγώγησης».

Στην αξιωματική αντιπολίτευση απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο κ. Τσίπρας κατέφυγε στην πρόταση αυτή προκειμένου να δικαιολογήσει την αποτυχία και την ανεπάρκεια του απέναντι σε κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα για την πατρίδα και την κοινωνία για τα οποία δεν έχει καμιά ουσιαστική πρόταση».

Η στάση των κομμάτων και του ΠτΒ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ

Το Κίνημα Αλλαγής δια μέσω του εκπροσώπου του Παύλου Χρηστίδη, είπε ότι κατά πάγια τακτική το κόμμα ψηφίζει υπέρ όλων των εξεταστικών επιτροπών, αλλά το θέμα θα συζητηθεί και στην Κ.Ο.

Υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής, τάχθηκαν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από το ΜέΡΑ25.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα ενημερώσει τη διάσκεψη των Προέδρων για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα το φέρει στην Ολομέλεια, κάτι που είναι στην διακριτική του ευχέρεια και ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει λάβει κάποια απόφαση.

ΣΥΡΙΖΑ: Προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει τα εξής:

"Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το δικαίωμα που χορηγήθηκε στην αντιπολίτευση μετά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση (άρθρο 68 παρ. 2 Συντ. και άρθρο 144 παρ. 5 εδ. β΄ Καν. της Βουλής) ζητάει σήμερα τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για να ελεγχθούν οι κατ’ επανάληψη πράξεις χειραγώγησης της κοινής γνώμης από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με χρήματα των ίδιων των φορολογουμένων που αποτελούν και το αντικείμενο της χειραγώγησης.

Συγκεκριμένα ζητά να εξεταστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων δόθηκαν περί τα 42 εκ. ευρώ σε ΜΜΕ, από τις λίστες Πέτσα 1 και 2, η αποτυχημένη εκ του αποτελέσματος εμβολιαστική καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η χρηματοδότηση της EnterpriseGreece για τη διεθνή καμπάνια προβολής της κυβέρνησης, καθώς και η χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα του ιδιοκτήτη δημοσκοπικής εταιρείας OpinionPoll, τα αποτελέσματα της οποίας έχει αρνηθεί να ελέγξει η κυβερνητική πλειοψηφία στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρά το αίτημα και τα ατράνταχτα σχετικά στοιχεία που προσκόμισε η αξιωματική αντιπολίτευση.

Μετά το σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην Αυστρία, όπου αποκαλύφθηκε ότι ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς, που πριν λίγους μήνες βραβεύθηκε για την Ελευθερία των ΜΜΕ με ειδική τιμητική ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη σχετική εκδήλωση, χρηματοδοτούσε φίλια ΜΜΕ προκειμένου να λαμβάνει ως αντάλλαγμα θετικά άρθρα και ευνοϊκές δημοσκοπήσεις, και ιδίως μετά τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση, αναδεικνύεται εκ νέου η απαξίωση της οποίας τυγχάνουν τέτοιες πρακτικές από την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και από τους θεσμούς".

Οικονόμου: Ο Τσίπρας προσπαθεί να δικαιολογήσει την αποτυχία του

Η δήλωση – απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για την κατάθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρότασης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, έχει ως εξής:

"Οι συντάκτες της πρότασης για την εξεταστική επιτροπή περιγράφουν πολύ γλαφυρά κάτι που δεν έχει συμβεί, επειδή όσο κυβερνούσαν δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν ένα τέτοιο σχέδιο άλωσης του τύπου που επιχείρησαν να εφαρμόσουν. Ένα σχέδιο με βοσκοτόπια, εξωχώριες εταιρείες, περίεργες διαδρομές εκατομμυρίων ευρώ και φυσικά δημοσκοπήσεις που όχι μόνο χαμήλωναν τη διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ψήλωναν και τη Χρυσή Αυγή.

Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο κ. Τσίπρας κατέφυγε στην πρόταση αυτή προκειμένου να δικαιολογήσει την αποτυχία και την ανεπάρκεια του απέναντι σε κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα για την πατρίδα και την κοινωνία για τα οποία δεν έχει καμιά ουσιαστική πρόταση. Όλα τα ζητήματα που επικαλείται έχουν απαντηθεί πολλές φορές. Το ίδιο φυσικά θα γίνει αν η πρόταση του συγκεντρώσει τον απαραίτητο από το Σύνταγμα αριθμό βουλευτών.

Θυμίζουμε άλλωστε ότι για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο από την αντιπολίτευση χρειάστηκε η ΝΔ να εισηγηθεί την αλλαγή του άρθρου 68 στην τελευταία αναθεώρηση. Αυτή είναι μια ακόμη απόδειξη για το πως αντιλαμβανόμαστε στην Δημοκρατία, την διαφάνεια και τη λογοδοσία. Όταν αυτή η γνήσια δημοκρατική αντίληψη, μαζί με τα αποτελέσματα των πολιτικών μας, αναμετρηθούν στις κάλπες με την καθεστωτική αντίληψη του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του για την πολιτική και την Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ξανά αν οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε είναι "στημένες" ή απηχούν την πραγματικότητα".

ΚΙΝΑΛ: Πάγια είμαστε υπέρ αλλά θα συζητηθεί στην Κ.Ο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σχολιάζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι «Τα τελευταία χρόνια για λόγους διαφάνειας το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Κίνημα Αλλαγής ψήφισε και ψηφίζει όλες τις εξεταστικές επιτροπές. Έτσι προτιθέμεθα να κάνουμε και τώρα για λόγους αρχής. Βεβαίως το θέμα θα συζητηθεί και στην ΚΟ».

ΚΚΕ: ψηφίζουμε την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του για την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά “με τη διερεύνηση ζητημάτων χειραγώγησης της κοινής γνώμης και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος”, αναφέρει τα εξής: Το ΚΚΕ ψηφίζει την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά “με τη διερεύνηση ζητημάτων χειραγώγησης της κοινής γνώμης και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος”, ζητώντας παράλληλα να γίνει διεύρυνση του περιεχομένου, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική χρηματοδότηση των ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια, με αφορμή διαφημιστικές καμπάνιες.

Η θέση αυτή του ΚΚΕ είναι συνεπής και με την τροπολογία που έχει καταθέσει εδώ και ενάμιση χρόνο, η οποία προέβλεπε τη δωρεάν προβολή μηνυμάτων σε όλα τα Μέσα, όταν αυτά σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αλλά και την έρευνα για το πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαού τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια, στο πλαίσιο της κρατικής διαφήμισης, μια τροπολογία που είχε απορριφθεί τόσο από την κυβέρνηση, όσο κι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τ’ άλλα κόμματα.

Το ΚΚΕ θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, παίρνοντας υπόψη του την αρνητική πείρα από αντίστοιχες επιτροπές, που εξαντλήθηκαν σε μικροκομματικούς καβγάδες και τελικά εμπόδισαν την ουσιαστική διερεύνηση των ζητημάτων.

Ελληνική Λύση: Όλα στο φως

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της, τάσσεται κι αυτή υπέρ της σύστασης της Εξεταστική Επιτροπής, αναφέροντας τα εξής: Εδώ και 18 μήνες, από την πρώτη σκανδαλώδη «λίστα» χρηματοδότησης ΜΜΕ με πρόσχημα την πανδημία, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε απαιτήσει την σύσταση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διερευνηθούν αυτές οι δαπάνες. Συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για «δουλεμένες» δημοσκοπήσεις, που παρέπεμπαν σε «αδιαφανείς συναλλαγές».

Σήμερα, επιτέλους, η αξιωματική αντιπολίτευση αποφάσισε να υιοθετήσει την δική μας πρόταση και να προτείνει την σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Παραλείποντας όμως να αναφερθεί στα «δώρα» της κυβέρνησης στους καναλάρχες, μέσω της αναστολής καταβολής δόσεων, που χρήζουν επίσης διερεύνησης.

Εμείς θα απευθύνουμε στην κυβέρνηση την ρήση του Αμερικανού συγγραφέα Τσαρλς Μπουκόφσκι, «Αν καταφέρεις να ξεγελάσεις κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι χαζός. Απλά σημαίνει ότι δεν είσαι άξιος της εμπιστοσύνης του». Όλα λοιπόν στο φως.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Ευόσμου: πολύμηνη φυλάκιση σε 3 νεαρούς για τα επεισόδια

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

“Το Πρωινό” - Ψωμιάδης υπέρ Φιλιππίδη: αν δεν γούσταραν, θα μιλούσαν από τότε (βίντεο)