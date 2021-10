Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Δεν ισχύουν τα περί εξαφάνισης προσφύγων

Για ενορχηστρωμένη επίθεση από τη βιομηχανία παράνομων κυκλωμάτων λαθροδιακινητών έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Η χώρα μας δέχεται ενορχηστρωμένη επίθεση από τη βιομηχανία παράνομων κυκλωμάτων λαθροδιακινητών. Υπάρχει οργανωμένη προπαγάνδα εναντίον της. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα φυλάσσει τα σύνορα της, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη, που υποστήριξε ότι, «υπάρχουν καταγγελίες για εξαφανίσεις προσφύγων που φτάνουν στη χώρα μας, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, 4.000 περίπου αφίξεις δεν έχουν καταγραφεί».

«Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει καταγεγραμμένο. Εννοείται ότι όταν υπάρξουν συγκεκριμένες καταγγελίες και συγκεκριμένο υλικό θα διερευνηθούν μέσων των ανεξάρτητων αρχών και της δικαιοσύνης», τόνισε ο κ. Μηταράκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει, «μια οργανωμένη προσπάθεια από τη βιομηχανία παράνομων διακινητών προσφύγων, που έχασε εκατομμύρια κέρδη από τη τσέπη της, να πιέσουν τη χώρα μας γιατί κατάφερε το 2021 να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές κατά 90% σε σχέση με το 2019».

Ο κ. Μηταράκης έκανε λόγο «για προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού προβλήματος» τονίζοντας ότι «φέτος παρατηρούνται αυξημένες ροές μέσω τουρκικών σκαφών προς την Ιταλία».

«Τα σκάφη αυτά που αποπλέουν από τα τουρκικά παράλια, κινούνται σε διεθνή ύδατα και φέτος έχουν αποβιβάσει περίπου 7.000 ανθρώπους στην Ιταλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

