Κορονοϊός – Θεοδωρίδου: γιατί είναι σημαντική η τρίτη δόση του εμβολίου

Έντεκα φορές μικρότερο κίνδυνο να μολυνθούν και είκοσι φορές να νοσήσουν, έχουν όσοι κάνουν την τρίτη δόση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες.

Στους λόγους που οδήγησαν στην χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου κατά της covid-19, αναφέρθηκε και σήμερα η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Όπως είπε, έντεκα φορές μικρότερο κίνδυνο να μολυνθούν με τον ιό, έχουν άτομα που έλαβαν τρίτη δόση και 20 φορές μικρότερο κίνδυνο για νόσηση, από όσους έχουν κάνει τις 2 δόσεις.

Μίλησε για μια κρυφή και επώδυνη πανδημία που αναδεικνύεται από μελέτες με τίτλο «η ορφάνια από την covid». Σε κάθε 4 θανάτους ενηλίκων ένα παιδί χάνει το γονιό του. Χιλιάδες παιδιά θα φέρουν το τραύμα απώλειας των γονιών τους και αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη της πρόληψης και την διατήρηση της ψυχικής τους υγείας, είπε η κυρία Θεοδωρίδου.

Αναφέρθηκε δε για άλλη μια φορά στη σημασία του εμβολιασμού και κάλεσε όλους να εμβολιαστούν.

