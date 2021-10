Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1/Marc: Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ

Η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της MARC στον ΑΝΤ1. Τι "δείχνουν" τα ευήματα της έρευνας. Τα ποσοστά των κομμάτων.



Η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της MARC στον ΑΝΤ1, μετά την ελληνογαλλική συμφωνία, τους διαξιφισμούς στη Βουλή και τη διαγραφή Μπογδάνου.



Στην έρευνα συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου, με μέγεθος δείγματος 1.007 νοικοκυριών, στο χρονικό διάστημα από τις 6 έως και σήμερα 11 Οκτωβρίου, σε πανελλαδική κάλυψη.





Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 34,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 22%, το Κίνημα Αλλαγής 6,3%, το ΚΚΕ 5,6%, η Ελληνική Λύση 4,4%, το ΜέΡΑ25 2,7%, άλλο κόμμα 5,4% και άκυρο/λευκό 2,6%.





Στην εκτίμηση ψήφου η Marc “βλέπει” ότι η ΝΔ θα φτάσει στο 41%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 27,5%, το Κίνημα Αλλαγής στο 8%, το ΚΚΕ στο 6,5%, η Ελληνική Λύση στο 5,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3,5% και άλλο κόμμα στο 8%.





Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 50,4%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας 28,2%

Αναλυτιικά τα ευρήματα της δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1:

Την μεγαλύτερη ανησυχία για τους πολίτες, σύμφωνα με την έρευνα, την προκαλεί η πανδημία και ακολουθούν η ακρίβεια/ανατιμήσεις, η πορεία της οικονομίας, τα εθνικά θέματα και τέλος το μεταναστευτικό.

Με συντριπτική πλειοψηφία η κοινή γνώμη αξιολογεί θετικά την αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας, ενώ θεωρεί λάθος την στάση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να την καταψηφίσει.

Θετικά κρίνει το 76,8% επίσης την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Επίσης, το 49,2% εγκρίνει την απόφαση της κυβέρνησης για περισσότερες ελευθερίες σε εμβολιασμένους.

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης από τους πολίτες.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης, εξηγούν, αναλύουν και "ακτινογραφούν" τα ευρήματα της έρευνας:

