Τοπικά Νέα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: να ερευνηθεί αν εμπλέκεται κι άλλο πρόσωπο ζητούν οι γονείς της Ντόρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η χαροκαμένη μάνα, αλλά και ο δικηγόρος της οικογένειας, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Τι ζητούν από τις Αρχές.

Της Κέλλυ Χεινοπώρου

Να διερευνηθεί η εμπλοκή και δεύτερου ατόμου στην δολοφονία της άτυχης εκπαιδευτικού από τον πρώην σύντροφό της, πριν από 20 ημέρες στη Ρόδο, ζητούν οι γονείς της.

Η μητέρα του θύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε, «Ήταν μια δολοφονία. Το παιδί μου δολοφονήθηκε. Δεν ήταν ατύχημα. Δολοφονήθηκε…» και ζητά να διερευνηθεί η εμπλοκή κι άλλου προσώπου στο έγκλημα. «Ποιος ήταν αυτός; Ποιος ήταν αυτός για την τύχη του παιδιού μου;», αναρωτιέται η χαροκαμένη μάνα.

Οι γονείς της Ντόρας Ζαχαριά, είναι απαρηγόρητοι και ψάχνουν να βρουν απαντήσεις για τον άδικο χαμό του κοριτσιού τους. Είκοσι μέρες μετά την άγρια δολοφονία της, έξω από το πατρικό της σπίτι, είναι αποφασισμένοι να ψάξουν σε βάθος την υπόθεση.

Πριν ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών Ρόδου βάλει την υπόθεση στο αρχείο οι γονείς και τα αδέλφια της άτυχης εκπαιδευτικού, αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου και με υπόμνημά τους ζητούν να ερευνήσουν την πιθανότητα εμπλοκής και δεύτερου ατόμου στο έγκλημα πέρα από τον δράστη.

Αυτό, όπως εξηγεί η μητέρα της στον ΑΝΤ1, θα έκανε και η Ντόρα αν κάποιος δικός της πάθαινε κακό.

Μητέρα: Η Ντόρα αν είχε πάθει κάποιος κάτι από εμάς, θα είχε γυρίσει γη και ουρανό. Η Ντόρα θα πρέπει να είχε διαλύσει τον κόσμο όλο, θα έλεγε «μαμά, τι κάνεις;». Δεν θα το άφηνε έτσι, γιατί ξέρω το παιδί μου.

Δημοσιογράφος: Άρα, στην μνήμη της θέλετε να αναζητήσετε τι έχει συμβεί;

Μητέρα: Ναι, εννοείται! Το παιδί μου, να το αφήσω έτσι; Όχι!

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Γιάννης Βέρρος, δήλωσε σχετικά, «να μην αφήσουμε να μπει αρχείο χωρίς πρώτα να αποσαφυνηστούν τα γκρίζα σημεία».

Οι συγγενείς της Ντόρας ζητούν μάλιστα από τις αρχές να μπουν στο μικροσκόπιο τα δυο κινητά τηλέφωνα και το λάπτοπ του δράστη και αυτόχειρα, ώστε να δουν με ποιον μίλησε πριν και μετά το έγκλημα. Να διερευνήσουν ποιος του έδωσε το όπλο και τις σφαίρες, όταν η 10ετή άδεια κατοχής της κυνηγετικής καραμπίνας του δράστη δεν είχε ανανεωθεί από το 2015.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Δεν ισχύουν τα περί εξαφάνισης προσφύγων

Κορονοϊός: αύξηση θανάτων και 2383 νέα κρούσματα

ΕΠΑΛ Ευόσμου: πολύμηνη φυλάκιση σε 3 νεαρούς για τα επεισόδια