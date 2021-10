Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση του πιλότου στην Άμεση Δράση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, προσπαθώντας να πείσει τις αρχές, οτι είχαν μπει ληστές στο σπίτι τους.

Σοκάρει το πρώτο τηλεφώνημα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στην αστυνομία, τα ξημερώματα της 11ης Μαίου, λίγο μετά την δολοφονία της Καρολάιν. Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, προσπαθώντας να πείσει τις αρχές, οτι είχαν μπει ληστές στο σπίτι τους.

Ξημερώματα της 11ης Μαΐου και ο καθ ομολογίας δολοφονός έχει ήδη πνίξει την άτυχη συζυγό του, μπροστά στα μάτια της κορούλας τους, και αφήνοντας την να κείτεται νεκρή στο κρεβάτι, εκείνος δένεται πισθάγκωνα, ενώ τυλίγει χαρτοταινία στο στόμα και στα μάτια. Η υποκρισία του συζυγοκτόνου κατά το τηλεφώνημα στο κέντρο Άμεσης Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας σοκάρει…

Αναλυτικά ο διάλογος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου με την Άμεση Δράση:

Πιλότος: Βοήθεια!

Βοήθεια! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Παρακαλώ;

Παρακαλώ; Πιλότος: Βοήθεια!

Βοήθεια! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Παρακαλώ;

Παρακαλώ; Πιλότος: Βοήθεια…(με λυγμούς) βοήθεια!

Βοήθεια…(με λυγμούς) βοήθεια! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Για πείτε μου λίγο πιο ήρεμα…

Για πείτε μου λίγο πιο ήρεμα… Πιλότος : Βοήθεια, μπήκαν ληστές…

: Βοήθεια, μπήκαν ληστές… Κέντρο Άμεσης Δράσης: Πείτε μου πού είστε… Πού είστε;

Πείτε μου πού είστε… Πού είστε; Πιλότος: Βοήθεια! (λυγμοί) Βοήθεια!

(λυγμοί) Βοήθεια! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Πού είστε;

Πού είστε; Πιλότος: … (μουγκρητά)

… (μουγκρητά) Πιλότος: Βοήθεια! (λυγμοί) Βοήθεια!

Βοήθεια! (λυγμοί) Βοήθεια! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Πού είστε;

Πού είστε; Πιλότος: … (μουγκρητά)

Με μουγκρητά ο δράστης προσπαθεί να πείσει την αστυνομικό στο κέντρο άμεσης δράσης ότι φέρει ταινία στο στόμα. Με λυγμούς προσπαθεί δήθεν να δώσει την διεύθυνση του σπιτιού του. Με σοκαριστική ψυχραιμία ο πιλότος υφαίνει την εξέλιξη της ιστορίας, μέχρι να φτάσει στην κορύφωση

Κέντρο Άμεσης Δράσης: Δεν καταλαβαίνω… Τι σας συμβαίνει;

Δεν καταλαβαίνω… Τι σας συμβαίνει; Πιλότος: ( μουγκρητά)… 10… 10… (λυγμοί)… 10… (ακατάληπτα)

μουγκρητά)… 10… 10… (λυγμοί)… 10… (ακατάληπτα) Κέντρο Άμεσης Δράσης: Πού είστε;

Πού είστε; Πιλότος : Γλυκά Νερά! Γλυκά Νερά!

: Γλυκά Νερά! Γλυκά Νερά! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Στα Γλυκά Νερά πού;

Στα Γλυκά Νερά πού; Πιλότος: Πάροδος…

Πάροδος… Κέντρο Άμεσης Δράσης: Ναι…

Ναι… Πιλότος: Πάροδος και Παναγούλη 10

Πάροδος και Παναγούλη 10 Κέντρο Άμεσης Δράσης: Πάροδος;

Πάροδος; Πιλότος: Παναγούλη…

Παναγούλη… Κέντρο Άμεσης Δράσης: Παναγούλη 10;

Παναγούλη 10; Πιλότος: Βοήθεια! Βοήθεια! (λυγμοί) Ασθενοφόρο! Ασθενοφόρο!

Βοήθεια! Βοήθεια! (λυγμοί) Ασθενοφόρο! Ασθενοφόρο! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Πόσο χρονών είστε;

Πόσο χρονών είστε; Πιλότος: Γρήγορα ασθενοφόρο θέλω!

Γρήγορα ασθενοφόρο θέλω! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Ενημερώνω! Ενημερώνω αμέσως!

Ενημερώνω! Ενημερώνω αμέσως! Πιλότος: Θέλω… θέλω να έρθει Παναγούλη 10!

Θέλω… θέλω να έρθει Παναγούλη 10! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Ερχόμαστε αμέσως!

Ερχόμαστε αμέσως! Πιλότος: Γρήγορα ασθενοφόρο θέλω!

Γρήγορα ασθενοφόρο θέλω! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Ενημερώνω! Ενημερώνω αμέσως!

Ενημερώνω! Ενημερώνω αμέσως! Πιλότος: Θέλω… θέλω να έρθει Παναγούλη 10!

Θέλω… θέλω να έρθει Παναγούλη 10! Κέντρο Άμεσης Δράσης: Ερχόμαστε αμέσως!

Η Κάρολαιν βρίσκεται νεκρή από τα χέρια του στο κρεβάτι. Ο ίδιος δίπλα της προσποιείται τον σοκαρισμένο από την δήθεν εισβολή ληστών στο σπίτι τους. Τραγική φιγούρα, το 11μηνών μωρό τους, στο οποίο ο αδίστακτος δράστης – σε αυτό το θέατρο του παραλόγου – του έδωσε ρόλο: το έβαλε να κάθεται δίπλα στην νεκρή μητέρα του για συνθέσει το σκηνικό ληστείας που επιθυμούσε

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, την ώρα που ο πιλότος παίζει αυτό το θέατρο, το ρολόι δείχνει 6.11 τα ξημερωμάτα. Η Κάρολαιν ήταν ήδη νεκρή δυο ώρες πριν από την κλήση του στην Άμεση Δράση…

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Ψωμιάδης υπέρ Φιλιππίδη: αν δεν γούσταραν, θα μιλούσαν από τότε (βίντεο)

ΕΠΑΛ Ευόσμου: πολύμηνη φυλάκιση σε 3 νεαρούς για τα επεισόδια

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας