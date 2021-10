Κοινωνία

Νοσοκομείο Νίκαιας: Συνελήφθη ο 20χρονος δραπέτης

Που εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 20χρονος που είχε δραπετεύσει από το νοσοκομείο.



Εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Αγ. Βαρβάρα, ο 20χρονος κρατούμενος που το πρωί της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου, δραπέτευσε από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Ο 20χρονος είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Αυλώνα στο νοσοκομείο - συνοδεία αστυνομικών - για εξετάσεις, αλλά είχε καταφέρει να δραπετεύσει από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου.