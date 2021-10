Κόσμος

Λα Πάλμα – Ηφαίστειο: η λάβα κατάπιε... ένα εργοστάσιο τσιμέντου (εικόνες)

Περίπου 3 χιλιάδες πολίτες διατάχθηκαν να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω νέφους που πιθανότατα περιλαμβάνει τοξικούς καπνούς.

Η λάβα που εξακολουθεί να ρέει από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στο νησί Λα Πάλμα, στα Κανάρια Νησιά, κατέστρεψε σήμερα ένα εργοστάσιο τσιμέντου με αποτέλεσμα να υψωθεί στην ατμόσφαιρα ένα νέφος πιθανώς τοξικών καπνών και οι αρχές διέταξαν περίπου 3.000 κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι των πόλεων Ελ Πάσο και Λος Λιάνος δε Αριδάνε θα πρέπει να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, με κλεισμένα τα παράθυρα και τις πόρτες και να θέσουν εκτός λειτουργίας τα κλιματιστικά μηχανήματα για να μην εισπνεύσουν τους τοξικούς καπνούς από το φλεγόμενο εργοστάσιο που το «καταπίνει» σιγά-σιγά η λάβα.

«Κλειστείτε μέσα, αν είναι δυνατόν στα εσωτερικά δωμάτια», ανέφερε η πολιτική προστασία μέσω του Twitter.

Μετά τη μερική κατάρρευση του ηφαιστειακού κώνου το Σάββατο, ένα νέο ποτάμι λάβας κατευθύνεται τώρα προς τη θάλασσα, καταστρέφοντας στην πορεία του φυτείες με μπανάνες και αβοκάντο και όσα σπίτια είχαν απομείνει στην πόλη Τοντόκε.

Τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες η λάβα κατέστρεψε 1.186 κτίρια, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστείων των Καναρίων Νήσων. Περίπου 6.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στο νησί Λα Πάλμα.

Αυτή είναι η τρίτη έκρηξη ηφαιστείου στο νησί μέσα σε έναν αιώνα, μετά από εκείνες του Σαν Χουάν το 1949 και του Τενεγκία, το 1971.

